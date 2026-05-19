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    首頁 > 生活

    新竹縣明起2天城鎮韌性演習 5/21發細胞簡訊

    2026/05/19 12:43 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣明起2天將執行戰時救災演練，第2天一早將在竹北、新埔、關西發佈細胞簡訊警戒，請民眾配合但不用恐慌。（取自竹縣府官網）

    新竹縣明起2天將執行戰時救災演練，第2天一早將在竹北、新埔、關西發佈細胞簡訊警戒，請民眾配合但不用恐慌。（取自竹縣府官網）

    模擬戰時救災，新竹縣明起2天全縣將實施首次無腳本的「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，演習地點就在竹北、新埔、以及關西，所以週四（21日）當天早上9點半起，20分鐘內，將對前述演習區發送2則「新竹縣2026城鎮韌性演習」的災防告警細胞簡訊，但因只是演習，還請收到細胞簡訊的民眾可以配合演練，不用驚慌。

    縣府民政處表示，這個演習是全國各縣市都會輪流自行舉辦的，行政院政務委員季連成將到場親自督導，且隨機抽驗演習狀況。副縣長徐元棟將任新竹縣聯合應變指揮管制中心指揮官，副縣長陳見賢為備援應變指揮中心指揮官，2人要模擬戰時救災情境，整合民力訓練、物資盤整、基礎設施維運、社福醫療以及資通金融安全等5大核心課題，以提高公私部門深度協作和應變能力。

    2天的演練明天先登場兵棋推演，週四在進行綜合實作。兵期推演將是無腳本臨機狀況應處，透過EMIC及TAK共同圖像系統發佈狀況，模擬戰時景況，考驗各單位的即時決策力。

    週四實作演習則導入「從無到有」的演練機制，針對醫療機構、配售站及防災協作中心等10處據點，模擬從零開始的動員與部署，並納入醫院疏散撤離、校園防空避難演練，力求情境完全貼近真實戰時救災實況。

    縣府民政處週四早上9點半到9點50分將發送的2則災防告警細胞簡訊，包含中、英文版，為時約5分鐘。不過簡訊內容「純屬演練」，區域內並無危險情形或其他異常狀況，請民眾不必驚慌。

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