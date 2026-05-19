端午連假台鐵首日訂票逾7萬張 東部實名制列車5/20開放訂票

6月18日、19日及21日加開的實名制列車，將於明天（20日）0時起開放訂票。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司於今天（19日）零時起，開放今年端午節連續假期（6月18日至6月22日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成6萬6378筆、7萬3699張訂票。目前各時段仍有餘位，敬請多加利用。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於5月21日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

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台鐵公司指出，另6月18日、19日及21日加開的實名制列車，將於明天（20日）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。

2026年端午節假期餘位概況。（圖由台鐵公司提供）

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