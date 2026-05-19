台南勞動檢查3密室逃脫場館 共查獲18項違規

台南市勞工局針對轄內3處密室逃脫業者已完成勞動檢查。（勞工局提供）

有鑑於台北市日前發生密室逃脫場館員工在扮演特定角色時，因繩索繞頸窒息身亡，台南市政府針對轄內3家密室逃脫場所，展開勞動檢查，共查獲18項違規，依法開罰並限期業者改善。

台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，近日完成轄內3家密室脫逃業者的勞動檢查，查獲的18項違規事項中，包括配電箱鎖扣設備失效，依違反《職業安全衛生設施規則》第276條第1項第5款暨《職業安全衛生法》第6條第1項規定，裁處6萬元罰鍰，其餘違規事項亦已要求業者限期改善。

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勞工局長王鑫基表示，密室逃脫透過場域佈置、闖關解謎及沉浸式劇情體驗，深受年輕族群喜愛，然而，場館內多設有昏暗環境及機關道具，潛藏一定安全風險，提醒業者，密室逃脫場館雖屬新興行業，雇主仍應依《職業安全衛生法》相關規定，於勞工從事工作前落實風險評估，並在合理可行範圍內，採取必要防護設備及預防措施，同時提供完善之安全衛生設施與教育訓練，以有效預防職業災害發生，確保勞工工作安全。

台南市針對轄內3家密室脫逃業者的勞動檢查，共查獲包括配電箱鎖扣設備失效等18項違規事項。（勞工局提供）

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