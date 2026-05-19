為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南勞動檢查3密室逃脫場館 共查獲18項違規

    2026/05/19 12:14 記者劉婉君／台南報導
    台南市勞工局針對轄內3處密室逃脫業者已完成勞動檢查。（勞工局提供）

    台南市勞工局針對轄內3處密室逃脫業者已完成勞動檢查。（勞工局提供）

    有鑑於台北市日前發生密室逃脫場館員工在扮演特定角色時，因繩索繞頸窒息身亡，台南市政府針對轄內3家密室逃脫場所，展開勞動檢查，共查獲18項違規，依法開罰並限期業者改善。

    台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，近日完成轄內3家密室脫逃業者的勞動檢查，查獲的18項違規事項中，包括配電箱鎖扣設備失效，依違反《職業安全衛生設施規則》第276條第1項第5款暨《職業安全衛生法》第6條第1項規定，裁處6萬元罰鍰，其餘違規事項亦已要求業者限期改善。

    勞工局長王鑫基表示，密室逃脫透過場域佈置、闖關解謎及沉浸式劇情體驗，深受年輕族群喜愛，然而，場館內多設有昏暗環境及機關道具，潛藏一定安全風險，提醒業者，密室逃脫場館雖屬新興行業，雇主仍應依《職業安全衛生法》相關規定，於勞工從事工作前落實風險評估，並在合理可行範圍內，採取必要防護設備及預防措施，同時提供完善之安全衛生設施與教育訓練，以有效預防職業災害發生，確保勞工工作安全。

    台南市針對轄內3家密室脫逃業者的勞動檢查，共查獲包括配電箱鎖扣設備失效等18項違規事項。（勞工局提供）

    台南市針對轄內3家密室脫逃業者的勞動檢查，共查獲包括配電箱鎖扣設備失效等18項違規事項。（勞工局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播