嘉義番路蜜桃魅力爆發 掀紅玉水蜜桃採購熱潮

番路鄉夏季盛產的紅玉水蜜桃。（圖由番路鄉農會提供）

隨著紅玉水蜜桃進入盛產期，嘉義縣番路鄉近期掀起一波「水蜜桃熱潮」，不少民眾專程上山採購，假日市集與農會賣場更頻頻出現搶購景象，也讓這項山城限定水果逐漸成為番路地區初夏最具代表性的農產之一。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路位於阿里山山麓，擁有山區日夜溫差大、晨霧與日照交替等自然環境條件，相當適合水蜜桃生長。當陽光灑落山頭、清晨霧氣緩緩散去，果樹在山林氣候中慢慢累積甜度與香氣，也孕育出屬於山城的獨特風味。紅玉水蜜桃果皮呈現自然紅潤色澤，果肉細嫩柔軟、香氣濃郁，甜度高卻不膩口，入口時還帶有微微酸香，層次感鮮明，深受消費者喜愛。

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番路紅玉水蜜桃產區集中於公田村、番路村及民和村一帶，農民投入栽培約已有10年時間，目前全鄉栽植面積約15公頃。水蜜桃成熟時間較中高海拔產區提早，每年從5月上旬開始採收，一直到6月左右，成為許多消費者每年期待的初夏第一口甜味。

趙幸芳說，紅玉水蜜桃雖然栽培面積不大，但農民投入的心力非常高，從果園管理到採收，每一個環節都不能馬虎。在這個屬於水蜜桃的季節裡，邀請大家把握最佳賞味期，走進嘉義縣番路鄉，品嚐這甜蜜滋味。用實際行動支持在地農業，不只是支持一項農產品，更是支持農民持續守護土地，讓這份屬夏季限定甜味，能夠一年又一年延續下去。

番路鄉農會總幹事趙幸芳行銷當季紅玉水蜜桃。（圖由番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉近期掀起選購「水蜜桃熱潮」。（圖由番路鄉農會提供）

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