台灣波的多「肉骨茶洋芋片」3缺失觸怒大馬人 官方緊急下架

台灣老字號洋芋片品牌「波的多」近期推出新口味「肉骨茶風味」，卻因外包裝不當設計引發馬來西亞人公憤。（圖擷取自Threads）

台灣華元食品旗下老字號洋芋片品牌「波的多」（Potato），近期推出新口味「肉骨茶風味」，然而卻因外包裝設計引發跨國爭議。不少馬來西亞人上網發文反映，這款洋芋片包裝出現3大致命缺失，明顯涉及不尊重大馬宗教信仰與飲食文化，隨著相關議題在網路延燒，官方緊急回應已停止出貨並報廢剩餘包材。

以「蚵仔煎洋芋片」聞名的「波的多」，今年5月一口氣推出3款新口味洋芋片，吸引許多忠實粉絲關注，同時在社群平台Threads引發不少馬來西亞網友撻伐。據了解，受到無數馬來西亞網友猛烈批評的是其中一款名為「肉骨茶風味」的新口味，直言若這款洋芋片出現在馬來西亞國土，絕對會引起所有馬來西亞人炎上。

請繼續往下閱讀...

還有一名馬來西亞女網友昨（18）日指出，自己身為馬來西亞人，一看到產品包裝就忍不住想吐槽，因為整體設計出現「文化元素大亂燉」的詭異景象，接著解釋多數馬來人是信奉伊斯蘭的穆斯林，所以不會吃豬肉，然而這個洋芋片包裝圖案，竟把穿傳統服裝的馬來人放在肉骨茶旁邊，「看來是不懂『清真』為何物。」

原PO進一步指出，洋芋片包裝圖案中的肉骨茶出現「香菜」，對馬來人來說，就像會有台灣人無法接受「火鍋加芋頭」；此外，洋芋片包裝加入新加坡代表性的魚尾獅圖案，儘管馬來西亞、新加坡都有「肉骨茶」，但是2國料理方式與風味大不相同，甚至經常上演激烈的「肉骨茶之爭」，類似星馬版的台灣南北粽大爭。

原PO直言，這絕對會引起馬來西亞人的公憤，也強調不同國家的飲食文化，不該混為一談。該文發布不到1小時，波的多「蚵仔煎洋芋片」官方帳號火速留言回應，透露上週接獲類似反映，因此已經停止該口味洋芋片出貨，同時報廢剩餘包材，並承諾未來將與設計公司加強文化敏感度與資訊正確性，避免類似情況再度發生。

看到業者迅速出面回應與負責任的處理態度，原PO與不少馬來西亞網友對此表達肯定，謝謝他們「守住肉骨茶的尊嚴」，也期待該口味換包裝後重新上市。其他網友也大讚，「天啊蚵仔煎你真好」、「仔煎又成功的救公司一回」、「蚵仔煎洋芋片不讓人失望！」、「仔煎帥氣，馬上出來處理了」；也有新加坡網友提醒，包裝務必明確區分是採用哪一國的肉骨茶風味，避免再次造成不必要的誤解。

相關新聞請見：

祖雄批新加坡美食「都是偷馬來西亞的」 挨轟道歉了

星馬藝人爭「肉骨茶主權」錄影爆火藥味 梁赫群1句話神介入

活躍於社群平台Threads的波的多「蚵仔煎洋芋片」官方帳號，迅速向發文反映的馬來西亞網友致歉，並透露已停止問題商品出貨並報廢剩餘包材。（圖擷取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法