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    首頁 > 生活

    林保署、FSC、賽夏蓬萊部落共簽MOU 推生態服務驗證影響計畫

    2026/05/19 12:04 記者楊媛婷／台北報導
    林業保育署和FSC、南庄賽夏蓬萊部落共簽MOU。（記者楊媛婷攝）

    林業保育署和FSC、南庄賽夏蓬萊部落共簽MOU。（記者楊媛婷攝）

    林業保育署今（19日）宣布和FSC、苗栗南庄賽夏蓬萊部落的原民保留地共推「生態系服務驗證影響計畫」，並簽署合作備忘錄，署長林華慶表示，該計畫將有助協助企業投入生態服務有國際認證的數據量化，可更吸引企業投入ESG，未來也會協助已加入林保署ESG專案的企業申請認證。

    我國所有的156萬公頃國有林地已在2024年獲得國際森林管理委員會（FSC）認證，隨推動和原民共管山林有成，其中更以苗栗南庄賽夏蓬萊部落為代表，不僅在當地成功推動林下經濟，並造人工林，並組成合作社等直接改善當地部落生活與經濟條件，並針對人工林與原始林採取因地制宜、差異化管理策略，該部落成立的合作社也在今年取得FSC團體會員資格，為國內第1個取得該組織會員資格的團體。

    林華慶表示，FSC對南庄賽夏蓬萊部落的成果大為驚豔，今天又更進一步和該署、賽夏合作社簽署「生態系服務驗證影響計畫」，林華慶表示，該計畫主要是讓保育等成果可有國際驗證的實際數據，如賽夏部落在華航的支持下，復育林地、建造可和生態系統共存的步道等，讓許多保育類動物等紛紛現蹤，該計畫可將這些成果化為可行走在國際的數據，讓企業可更方便記錄在ESG文件當中。

    林保署近年推動許多生態服務計畫，已有超過20家企業加入，林華慶舉根基建設在嘉義復育梭羅木以擴大爺蟬（以梭羅木為棲息處）族群為例，這些包含林木生態復育等綜合性保育，就可透過該計畫有驗證，也盼相關驗證接軌，建立台灣在自然品牌的領導價值。

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