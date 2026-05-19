全國米王獎金害老農津貼停領 農業部修法改列農業所得

全國米王吳阿森（右）向立委陳瑩陳情獲獎金反而不能領老農津貼。（陳瑩服務處提供）

去年8月，池上全國米王吳阿森向立委陳瑩陳情，表示自己雖於2023年榮獲全國稻米達人競賽冠軍，卻因獲獎獎金超過老農津貼排富規定，導致老農津貼遭停領一年。陳瑩接獲陳情後，多次向農業部反映，農業部也正式預告修正老年農民福利津貼申領及核發辦法，未來農民參與政府舉辦農業競賽所獲得的獎金，將認定為農業所得，不再影響老農津貼請領資格。

今年78歲的吳阿森，15歲開始種稻，擁有超過60年耕作經驗，擅長依據稻作生長狀況調整栽種方式，並榮獲2023年台灣稻米達人冠軍，是池上知名「全國米王」。除長年投入農業生產，吳阿森也十分關心地方農業發展。去年台東池上圳因多次颱風侵襲，土堤遭沖刷、影響灌溉安全，8月時立委陳瑩與莊瑞雄邀集農業部，與池上鄉長林建宏前往池上圳會勘，當時陪同參加的吳阿森向陳瑩提起，自己因2023年獲得稻米競賽冠軍獎金，導致老農津貼遭停發的遭遇。陳瑩表示，政府鼓勵農民精進農業技術、參加競賽爭取榮譽，卻因制度問題反而失去老農津貼資格，對優秀老農並不公平。

請繼續往下閱讀...

陳瑩指出，依照老農津貼排富規定，農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額超過50萬元者，不得請領老農津貼。吳阿森2023年獲得全國稻米達人競賽冠軍30萬元，再加上地方政府及相關單位加碼獎勵後，總金額超過排富門檻，因此喪失一年老農津貼資格。

陳瑩向農業部反映此案並持續追蹤協調。農業部於5月14日預告修正老年農民福利津貼申領及核發辦法第4條、第9條，明定老年農民參加政府機關（構）自行或補助舉辦之農業競賽，所領取之競賽獎金，視為農業所得；同時領取農業競賽加發之競賽獎金者亦同。陳瑩認為，辦法修正後，可以恢復鼓勵農民精進生產的政策初衷，讓「獎勵變懲罰」不再發生!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法