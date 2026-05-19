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    首頁 > 生活

    智慧機器人創研中心成立 蕭美琴：台灣邁向AI新十大建設關鍵里程碑

    2026/05/19 11:40 記者劉婉君／台南報導
    智慧機器人創新與應用研發中心於工研院六甲院區成立，副總統蕭美琴（中）等人參與見證。（記者劉婉君攝）

    智慧機器人創新與應用研發中心於工研院六甲院區成立，副總統蕭美琴（中）等人參與見證。（記者劉婉君攝）

    經濟部、國發會、國科會共同打造「智慧機器人創新與應用研發中心」，今（19）日在工研院六甲院區成立，聚焦智慧機器人關鍵技術整合與驗證，積極搶進醫療照護、物流倉儲、餐飲服務、巡檢救災等4大應用領域，串聯台南沙崙智慧機器人研究中心、柳營智慧機器人產業聚落，建構AI產業金三角。副總統蕭美琴表示，「這是台灣邁向AI新十大建設非常關鍵的里程碑」。

    蕭美琴與工研院董事長吳政忠、經濟部次長何晉滄、台南市副市長趙卿惠等人主持成立儀式，現場並有醫療照護機器人示範操作。

    蕭美琴指出，政府推動AI新十大建設，希望真正落實在每個人的生活，推向百工百業，成為國家發展及產業發展的得力助手，能掌握這項技術，是台灣在國際科技競賽中保持優勢的關鍵，也是厚植社會韌性、強化國力的必經之路，行政院核定「智慧機器人產業推動方案」整合跨部會資源，目標明確，就是要讓台灣不只是硬體製造的大國，更要成功進化為智慧系統整合的關鍵輸出國。

    經濟部規劃4年投入30億元，支持工研院建置「智慧機器人創新與應用研發中心」，除聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災等4大垂直應用領域，縮短從研發到應用的距離，也將加速創新成果落地產業，並打造應用導向及系統整合的「應用落地平台」。

    副總統蕭美琴（左1）參觀醫療照護機器人示範作業情形。（記者劉婉君攝）

    副總統蕭美琴（左1）參觀醫療照護機器人示範作業情形。（記者劉婉君攝）

    醫療照護機器人示範作業情形。（記者劉婉君攝）

    醫療照護機器人示範作業情形。（記者劉婉君攝）

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