嘉義縣驚傳重大校安事件 校外人士闖宿舍猥褻男學生

嘉義縣議員陳柏麟在總質詢揭發校園性侵害事件。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣某學校宿舍上個月發生非校方人士連兩天闖進宿舍侵猥褻國中生事件，結果校方竟未掌握狀況及處置，而是受害人返家向家長傾訴才曝光，離譜的是，校方未做好預防工作，通報機制也失靈，竟然是社會局通知教育處。議員陳柏麟今天在總質詢揭發這起校園性侵害事件，縣長翁章梁允諾釐清事件真相，並追究相關失職人員。

陳柏麟指出，這起校園性侵害案件發生在某國小，該校因為體育班而設有宿舍，但沒有編制舍監，比較特別的是，該校學生畢業升上國中後也回來住宿，這次被害人是就讀國中的男生，據了解，有2、3人受害。

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陳柏麟表示，事件發生在4月8、9日兩天，這位非校方人士竟然可以進入設有門禁管控的宿舍區，校方管理上出現很大的疏失，而在令人震驚的校園性侵害事件發生後，學校也沒有積極處置，讓受害人惶惶不可終日，擔心又被猥褻。

陳柏麟強調，縣府團隊應儘速亡羊補牢，除追究相關人士責任，同時「杜絕性侵舍監把關」，應把全縣目前沒有舍監的學校的人力補足。

翁章梁表示，並未接到相關案情通報，不過這起校園性侵害事件茲事體大，將釐清事件的真相，並追究相關失職人員的責任。

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