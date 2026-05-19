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    首頁 > 生活

    真蜂蜜假不了！ 今年彰化「龍爺蜜」更香甜原因揭曉

    2026/05/19 11:38 記者張聰秋／彰化報導
    第五屆彰化龍爺蜜評鑑活動已在今年5月11日進行抽樣封籤儀式，評鑑蜂蜜預計6月中旬上市。（縣府提供）

    第五屆彰化龍爺蜜評鑑活動已在今年5月11日進行抽樣封籤儀式，評鑑蜂蜜預計6月中旬上市。（縣府提供）

    今年的真蜂蜜更香甜、 口感更滑順！彰化縣養蜂產業成熟，縣政府與農會打造彰化優鮮「龍爺蜜」品牌，已成為上等蜂蜜的代名詞，儘管今（2026）年因氣候不穩導致龍眼花開量減少，卻因此讓蜜源更為純粹。縣府表示，今年評鑑蜂蜜預計在6月中旬上市，到時候民眾就很有口福了！

    八卦山上的龍眼與荔枝果園，造就了原汁原味的真蜂蜜，蜂農分散在彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮等養蜂產銷班，共64戶專業班員，飼養規模超過1萬箱，產量傲視全國，佔比達12％。

    第五屆彰化龍爺蜜評鑑活動已在今年5月11日進行抽樣封籤儀式，共有19組蜂農參與角逐，將分兩階段評鑑，初評委託財團法人中央畜產會，針對一般品質標準、抗生素類殘留及農藥殘留進行科學檢驗，不符標準即淘汰。進入複評再由專家學者與蜂蜜品評師，針對蜂蜜的風味、香氣、色澤進行評選，最終選出20%「特等獎」及50%「頭等獎」評選嚴謹，確保消費者入手「彰化龍爺蜜」均為頂尖之作。

    農業處指出，透過評鑑既能提升整體蜂業的品質水平，更能讓消費者認識彰化的職人精神，所有獲獎蜂蜜均通過國產蜂品證明標章認證，確保蜜源純粹且產自台灣本土，包括員林市農會與參賽蜂農所屬農會已開放預購，想吃純正好喝的真蜜，不妨提早下訂。

    彰化龍爺蜜評鑑活動分初、複評兩階段評鑑，過程嚴謹，確保品牌水準。（縣府提供）

    彰化龍爺蜜評鑑活動分初、複評兩階段評鑑，過程嚴謹，確保品牌水準。（縣府提供）

    評鑑過程的參賽蜂蜜，採樣取蜜後進行編碼，再進入兩階段評鑑，最終選出上等蜂蜜。（縣府提供）

    評鑑過程的參賽蜂蜜，採樣取蜜後進行編碼，再進入兩階段評鑑，最終選出上等蜂蜜。（縣府提供）

    彰化縣是產蜂蜜重鎮，透過年度評鑑提升整體蜂業的品質水平，讓消費者認識彰化的職人精神。（縣府提供）

    彰化縣是產蜂蜜重鎮，透過年度評鑑提升整體蜂業的品質水平，讓消費者認識彰化的職人精神。（縣府提供）

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