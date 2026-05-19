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    首頁 > 生活

    高捷紫線進度 陳其邁：可行性修正報部審議 目標9月辦綜規

    2026/05/19 11:31 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁指出，高捷紫線計畫可行性修正報告已送交通部審議，若一切順利、預計今年九月啟動綜合規劃等程序。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁指出，高捷紫線計畫可行性修正報告已送交通部審議，若一切順利、預計今年九月啟動綜合規劃等程序。（記者王榮祥翻攝）

    多位高市議員關切高雄捷運紫線進度?市長陳其邁答詢指出，現階段可行性修正報告已送交通部審議中，如果順利會在今年9月開始同步辦理綜合規劃、環境影響評估、都市計畫變更等程序。

    高市捷運局說明，捷運紫線銜接黃線Y9，往北行經民族路、高鐵左營站、軍校路、右昌街、大學南路（高雄大學），再轉往東接高雄捷運紅線青埔站、高科大、義大醫院、樹德科大。

    全長約25.35公里，規劃設置23站（7地下、16高架），跨越三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢等5個行政區；沿途串聯半導體S廊帶產業園區，涵蓋楠梓園區及橋頭園區，及高醫、文藻、高大、高科大、義大、樹德等6所大專院校及新莊、左營、中山等3所高中，高醫、高雄榮總、義大醫院、高雄國家體育館。

    高市議員陳麗珍與鄭孟洳，昨、今陸續關切紫線進度，陳其邁答詢說明，可行性修正報告日前已送交通部審議，如果順利、目標在今年9月開始同步辦理綜合規劃、環境影響評估、都市計畫變更等程序。

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