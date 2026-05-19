5/22新竹徵才釋1100職缺 多家企業推友善、幸福職場措施

竹北就業服務中心攜手台耀科技、台灣精星科技、和淞科技、兆赫電子及斑馬耕樂等共20家企業聯手打造幸福職場！（圖由竹北就服中心提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署本週五（22日）下午1時30分至4時，將於新竹縣綜合社會福利館5樓攜手20家企業推出徵才活動，總共釋出1100個職缺，不但超過半數公司提供彈性工時、育兒津貼及友善哺乳空間等措施，現場還貼心規劃臨時托育或親子休憩區，希望協助二度就業婦女安心重返職場。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，這場「育兒友善 挺你到底」徵才邀集台耀科技、台灣精星科技、和淞科技、兆赫電子及斑馬耕樂等共20家企業聯手打造幸福職場！在激勵制度上，台耀科技展現留才誠意，提供最高3萬6000元久任獎金及2萬元介紹獎金；照顧家庭與兼顧職涯之間，和淞提供育兒彈性工時、雍智推行育兒減工時制度，協助員工靈活安排家庭照顧。

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太平洋崇光百貨給予員工育嬰友善工時假（有薪假），可延後1小時上班或提早1小時下班，兼顧親子陪伴與工作需求；復盛精密發放育兒津貼、福比設置子女教育獎學金；台灣精星提供簽約合作幼兒園，完善托育資源當員工的後盾；為落實工作生活平衡，兆赫落實準時下班文化；而老井、肯德基、斑馬耕樂則推行彈性工時，共同打造更友善、更有幸福感的職場環境。

此外，隨著科技產業持續擴張，多家指標性廠商於近期釋出優渥職缺。欣興電子招募智慧製造資訊工程師薪資上看80K；恆勁科技招募研發工程師上看70K；欣銓科技招募品保工程師上看60K；福比招募廠務工程師薪資上看51K。餐飲業老井內、外場晚班正職人員月薪上看49K；爭鮮誠徵門市儲備店經理，月薪上看48K。

陳玉秋表示，招募涵蓋職場新鮮人及經驗豐富的轉職人士，強調教育訓練與職位晉升機制，期協助員工達成個人發展與企業永續的雙贏目標。詳情請見活動網站。

竹北就業服務中心攜手台耀科技、台灣精星科技、和淞科技、兆赫電子及斑馬耕樂等共20家企業聯手打造幸福職場！（圖由竹北就服中心提供）

勞動力發展署桃竹苗分署5月22日將舉辦「育兒友善 挺你到底」徵才活動。（圖由竹北就服中心提供）

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