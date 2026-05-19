波麗士也瘋「匹克」？台中東勢警分局說是因這原因…

東勢分局員警術科訓練，來打匹克球。（民眾提供）

波麗士也瘋「匹克」？台中市警察局東勢分局今天利用分局地下室活化空間辦理員警術科訓練，與以往嚴肅的戰技訓練不同，特別規劃了近期風靡全球、老少咸宜的「匹克球（Pickleball）」作為訓練課程，希望透過這項結合網球、羽球與桌球特性的運動，讓員警在繁忙的勤務之餘舒緩壓力，並藉此強化肌耐力與動態反應能力，為守護山城治安注入滿滿活力。

東勢分局表示，警察工作面臨多樣化的挑戰，瞬間的反應判斷與身體協調性至關重要，匹克球的球速變化多端且節奏明快，極度考驗選手的眼手協調及腳步靈活性，這與警察在執勤時需要的敏捷反應不謀而合。

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東勢分局特別邀請專業外師教練講解基本規則，從握拍到擊球，員警展現出高度學習熱忱，現場笑聲與汗水交織，並透過雙打配合培養團隊契合度，並有效緩解長期高壓工作的身心負擔。

東勢分局為活化空間利用，近期整修地下室成為多功能運動場館，除有匹克球設備外，還有桌球等設施。東勢分局長蘇玉坪表示，同仁的身心健康是警察局最寶貴的資產，這次引進目前很夯的匹克球，就是希望透過更有趣、更有感的方式，讓大家愛上運動，擁有強健的體魄與敏捷的身手，才能在保護山城市民安全時，更加游刃有餘。

東勢分局引進「匹克球（Pickleball）」訓練課程，希望員警在繁忙的勤務之餘舒緩壓力，並藉此強化肌耐力與動態反應能力。（民眾提供）

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