新北男基隆染漢他 新北市府：非人傳人、居住地周遭已清消

民進黨多位新北市議員站在新北市長侯友宜旁喊「漢他四處竄，友宜狀況外」。（記者黃政嘉攝）

一名住在新北林口區的男子在基隆工作確診漢他病毒，民進黨新北市議員今在市政總質詢先關心此案，環保局長程大維表示，昨午4點鐘就針對確診男子的林口住家周邊生活範圍啟動清消、已完成消毒防治；衛生局長陳潤秋說明，目前台灣漢他病毒案例，中央說都還沒有人傳人；新北市長侯友宜強調，該男子5月2日發病後，市府就按中央CDC（衛福部疾病管制署）流程處理，大家應可放心。

陳潤秋表示，確診男子4月7日起初遭老鼠咬傷，當下在工作醫院初步進行傷口處理，男子在林口當地診所就診，一開始像感症狀類似，5月2日才出現疑似相關症狀，經採檢通報，中央昨天向男子的工作地、居住地的地方政府通報。

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市議員張維倩、李倩萍皆關心該案例是否會人傳人？陳潤秋說明，據中央說明，目前台灣漢他病毒確診案例，目前都還沒有人傳人情形。

李倩萍表示，該案從4月發稱至今的時間點來看，可見市府相關衛教、宣傳力度還是不夠，民眾敏感度不高，診所也是無關緊要，她促市府做好相關宣傳，提醒大眾做好自我防護，尤其在清消高風險場域的工作人員，都應做足衛教以及相關防護裝備。

程大維表示，昨午4點就針對確診男子的林口住家周邊生活範圍進行清消、消毒防治完成。

今天多位質詢的民進黨議員齊喊「漢他四處竄，友宜狀況外」，侯友宜表示，5月2日該男子發病後，市府就按中央CDC流程處理，進行疫調、清消，不是人傳人，大家應可放心，強調他都在狀況內。

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