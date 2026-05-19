北市蔬果驗出農藥超標 九層塔、韭菜、白蘿蔔等9產品不合格

韭菜、香菜、菜豆、泰國椒、白蘿蔔各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。（北市衛生局提供）

為維護民眾食用生鮮蔬果的安全，台北市政府衛生局定期前往北市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、網購業者等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，115年3月共計抽驗58件蔬果產品，檢驗結果9件產品不符規定，不合格率為15.5%。此次抽驗不符規定產品，違規原因有九層塔4件；韭菜、香菜、菜豆、泰國椒、白蘿蔔各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

針對不符規定產品，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局處辦。另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

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台北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

高風險農產品係衛生福利部食品藥物管理署透過歷年後市場監測成果及農業部於三部會署提報之源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈，以達風險管控之目的。

台北市衛生局表示，於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。而販售業者販售之蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至臺北市政府衛生局網站查詢相關訊息。

韭菜、香菜、菜豆、泰國椒、白蘿蔔各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。（北市衛生局提供）

此次抽驗不符規定產品，違規原因有九層塔4件。（北市衛生局提供）

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