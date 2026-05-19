澎湖無人島金嶼成海膽「海膽屠宰場」 縣府展開查緝

金嶼赫見滿地海膽殼，成了海膽屠宰場。（吳財興提供）

每年7月1日澎湖馬糞海膽開放採補日，就是大屠殺日，今年卻在無人島金嶼提前上演，原本是與世無爭的無人島，卻變成「海膽屠宰場」，被恰巧登島的前澎湖縣政府參議吳財興用鏡頭記錄下令人驚心動魄的畫面，揭發澎湖生態悲歌。澎湖縣政府農漁局據報後，已展開追查，遏止破壞海洋生態行為。

金嶼無人島位於白沙鄉，面積約0.0173平方公里。島嶼位在白沙鄉後寮村和赤崁村北方約2公里處，最高處約為14公尺高。乾潮時可由赤崁附近潮間帶步行1至小時至該島，此島以其多元的玄武岩柱狀節理著稱。著名的自然景觀「獅仔頭」，就橫臥在嶼上南端的玄武岩上。

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吳財興昨（18）日，是農曆4月初2，乾潮在黃昏，海水退到負214公分，下午3時30分從赤崁北岸涉水，走向金嶼無人島，這是今年吳第一次登島，在陽光不燥、北風徐徐氣候配合下，石灘上擱淺著一艘等待漲潮的船；晚間6時折返，往西邊的淺灘走，幾乎看不見活物，直到遇見孤零零的一顆海膽，在禁採期裡，這是難得的相遇，拍照留念後，隨即將牠放生，遠處幾個人突然停下屈身的動作，隔空遠觀，透著防備與警覺，他繼續往前走，陡然撞見傳聞中的違規現場，滿地都是剛被剖開、拋棄的殘殼，就在這海膽的家，大批海膽早已就地殺戮。

針對吳財興提供資料，澎湖縣政府農漁局已著手追查違規對象，並通報岸巡單位加強警戒，另外也會動用高科技裝備，對幾個熱點加強查緝，達到遏阻效用。

金嶼自然景觀「獅仔頭」橫臥南端的玄武岩上。（吳財興提供）

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