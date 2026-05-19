炸雨注意！ 氣象專家曝午後雷陣雨「7大熱區」

中央氣象署預報，今天午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（19日）各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，近週環境風場轉為偏南風到西南風，天氣高溫炎熱，午後山區雷陣雨機會增大。他表示，根據過去觀測統計顯示，午後山區局部雷陣雨在台灣具有相當明顯的「地形性」與「熱對流性」，通常不是隨機發生，而是集中在某些特定容易觸發對流的位置上。

林得恩今天在臉書發布貼文稱，最容易出現午後雷陣雨的地區共3種，且各自有不同的降雨類型。首先是最典型的山區迎風坡上，主因為受地形抬升、熱空氣沿山坡上升、水氣凝結形成積雨雲，容易出現雷雨胞、短延時強降雨、閃電等。

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其二是山谷出口與盆地交界，多在山風與平地風交會、海風與谷風輻合處，容易形成局部強對流、因此山區邊緣常常會比真正高山更容易炸雨；其三是都市近山區，肇因多為都市熱島、山區抬升效果疊加，例如新店、中和、汐止、桃園山區邊緣，常易出現下班時間的暴雨、小範圍的雷雨。

林得恩接著列舉台灣午後雷陣雨熱區。包括「北台灣地區」，多在大台北南側山區，包括：新店、烏來、石碇、坪林及南港山區，原因多為台北盆地熱島效應，加上山風及谷風輻合，以及東南風被強迫抬升。

第二是「汐止–平溪–雙溪系統」，當東北季風減弱時，夏季午後對流旺盛，常形成局部豪雨，多發生於山際區或山麓處；第三是「桃竹苗地區」，降雨熱區以復興鄉的拉拉山及尖石鄉的五峰山區為最多，當西南風進入後，山區熱對流發展明顯，午後雷陣雨旺盛顯著。

第四是「中部地區」，超級熱區為南投山區，南投縣幾乎是全台灣午後雷雨核心區，尤其是，埔里、國姓、魚池及仁愛等地，原因是四面環山，加上日照強烈，以及水氣容易聚集，在午後非常容易有積雨雲爆發，甚至伴隨著豪雨或冰雹等劇烈天氣現象的發生；第五是「谷關–梨山系統」，由於中央山脈地形抬升效應所造成。

第六是「雲嘉南及高屏地區」，多集中於阿里山周邊，當夏季西南季風進入後，午後強對流轉趨旺盛，常易見山洪、溪水暴漲等，而高屏地區則多分布於六龜–美濃–甲仙等路線，為南部地區午後雷雨的熱區，由於山谷地形，加上西南風水氣，使得環境不只高溫，且常有午後強對流發生。

第七是「東部地區」，花蓮縱谷也是降雨熱區，花蓮縣壽豐、鳳林及玉里等，夏季午後常有山區雷雨在南北移動，台東山區則以太麻里、金峰及延平，午後常易形成熱力對流胞發展。

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