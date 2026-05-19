回顧2年改革 教長鄭英耀推動AI納入師培打造未來人才

鄭英耀上任滿兩年，今日向教育部同仁發出公開信，回顧700多天來推動教育改革歷程。因應AI快速崛起，鄭英耀指出，教育部已擘劃「未來人才AI能力圖像」，並規劃推動「AI人才方舟計畫」。（資料照）

教育部長鄭英耀上任滿兩年，今（19）日向教育部同仁發出公開信，回顧700多天來推動教育改革歷程。因應AI快速崛起，鄭英耀指出，教育部已擘劃「未來人才AI能力圖像」，並規劃推動「AI人才方舟計畫」，協助技專校院擴大AI人才培育，也將AI導入師資培育體系，推動多元師資培育創新，希望未來教師具備引導學生面對科技變遷的能力，逐步深化AI在教育現場的應用。

鄭英耀表示，面對全球局勢變動、人工智慧（AI）快速發展，以及社會對教育公平與品質的高度期待，教育現場承受前所未有挑戰，教育部團隊共同努力下，台灣教育仍穩健推進，感謝所有教育夥伴一路支持與付出。

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鄭英耀指出，高等教育方面，教育部持續推動大專校院精進校務經營計畫與高教人才永續發展促進計畫，協助大學因應少子化與國際競爭壓力，強化校務治理及人才延攬與留任。同時，也持續深化高教與產業合作，培育國家重點領域人才，並調整公費留學考試制度，加強關鍵科技與戰略產業人才培育，並透過國家重點領域頂尖研究中心計畫，厚植台灣研發能量。

在教育平權與學習支持方面，教育部近年試辦大專校院清寒優秀學生勵學獎學金，希望讓經濟弱勢學生不因家庭條件而受限；同時推動終身學習票券與「30⁺大學」等政策，鼓勵不同年齡層持續學習。教育部也持續推動社會情緒學習（SEL）、轉型正義教育，以及偏鄉雙語創新學校計畫，希望提升學生理解社會與多元文化能力，促進教育機會均等。

鄭英耀也提到，這兩年間教育部歷經多項重大議題，包括校事會議制度改革、花蓮光復地區學校災後復原，以及推動「青年基本法」與「青年百億海外圓夢基金」計畫等。他表示，這些成果都是教育部團隊共同努力的成果，也是台灣教育持續前進的重要基礎。

此外，教育部也提升高級中等以下學校教育人員待遇，並首度發放署轄學校教師敬師禮券，向第一線教師與行政人員表達感謝。鄭英耀在公開信最後感謝教育部同仁一路以來的支持，並以台語「勞力、恁仔細」及阿美族語「Maljimalji Masalu」表達謝意，期盼未來持續攜手推動教育創新，讓世界看見台灣人才的實力與貢獻。

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