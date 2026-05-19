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    首頁 > 生活

    花蓮市重陽敬老禮金下修至65歲 新增7664長者受惠

    2026/05/19 08:36 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市公所與代表會努力下，重陽節敬老禮金致送自治條例修正案順利推動，花蓮市重陽敬老禮金致送年齡下修至65歲，總領取人數將提升至2萬1204人。圖為市長魏嘉彥（左2）參加長者活動。（花蓮市公所提供）

    花蓮市公所與代表會努力下，重陽節敬老禮金致送自治條例修正案順利推動，花蓮市重陽敬老禮金致送年齡下修至65歲，總領取人數將提升至2萬1204人。圖為市長魏嘉彥（左2）參加長者活動。（花蓮市公所提供）

    重陽節是農曆九月九日，花蓮市公所推動修正《花蓮縣花蓮市重陽節敬老禮金致送自治條例》，在花蓮市民代表會支持下，花蓮市重陽敬老禮金致送年齡，今年將由原本年滿70歲下修至65歲，市公所指出，修正後預計將新增7664位65歲以上長者受惠，總領取人數提升至2萬1204人，所需經費共計1400萬元。

    市公所社勞課統計，在尚未下修發放年齡前，原符合重陽敬老禮金發放資格者共計1萬3540人；今年修正後，預計將新增7664位65歲以上長者受惠，總領取人數提升至2萬1204人，所需經費共計1400萬元，盼藉此擴大照顧更多市民長輩，落實敬老福利政策。

    花蓮市公所提醒符合資格、尚未辦理匯款申請的長輩，可至花蓮市公所社勞課或各里辦公室提出申請，完成申辦後，於發送當日即可直接匯入帳戶。年齡65至79歲者每人禮金600元、80至89歲為800元、90至99歲為1200元、100歲以上者禮金6000元。

    花蓮市長魏嘉彥說，特別感謝花蓮市民代表會主席楊哲灃，以及游政霖代表、江如玲代表等各位代表共同提案與支持，在市公所與代表會相互合作下，成功推動福利升級，展現公所與代表會攜手照顧長者的決心，未來也將持續為長者爭取更多相關福利，並與施政團隊持續研議各項友善長者政策。

    花蓮縣秀林鄉2020年重陽禮金年齡訂在65歲，而吉安鄉公所2023年率先在鄉代會支持下把重陽敬老禮金發放年齡從70歲下修至65歲，並且在2025年從600元提高至每人1000元，去年度吉安鄉戶籍內符合請領資格者約17186人，預算約1718萬6千元；新城鄉公所也在2025年把領取年齡下修至65歲；玉里鎮公所去年則是修正70歲以上到84歲從500元調高到一千元。

    富里鄉公所今年三月則修正通過，百歲人瑞重陽禮金由一萬元調高至三萬六千元，案經鄉代會審議通過後，成為縣內百歲以上最高禮金；另外，花蓮縣政府針對全縣長者的重陽敬老禮金，也在2023年下修至65歲，增列年滿65歲至84歲長者發放600元禮金，85到89歲3000元，90至99歲5000元及百歲以上一萬元。

    富里鄉代會審議通過富里公所「重陽敬老禮金發放標準」修正案，百歲人瑞重陽敬老禮金由1萬元調升至3萬6000元成為縣內最高。（資料照，富里鄉公所提供）

    富里鄉代會審議通過富里公所「重陽敬老禮金發放標準」修正案，百歲人瑞重陽敬老禮金由1萬元調升至3萬6000元成為縣內最高。（資料照，富里鄉公所提供）

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