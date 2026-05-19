復育可能滅絕植物「細葉零餘子」 雲林沿海將現夢幻白花海

林業署南投分署等公私單位協力在雲林縣麥寮鄉保安林復育受脅植物「細葉零餘子」（南投分署提供）

林業及自然保育署南投分署攜手水利署第四河川分署、生物多樣研究所、國立中興大學、台塑石化公司及麥仔簝文化協會等單位，在雲林麥寮濁水溪出海口復育滅絕機率非常高的植物「細葉零餘子」，花為傘狀白色小花，是極佳的蜜源植物，又具吸附土壤中重金屬能力。

這次復育活動約有百人參與，共種下約750株細葉零餘子小苗，生長順利的話明年春天至夏天就有一大片白色花海隨風搖曳，成為雲林沿海新景觀。

請繼續往下閱讀...

南投分署指出，細葉零餘子是多年生草本，廣泛分布於北半球各地，台灣為其原生地之一，主要分布於中部低海拔地區水田、沼澤、濕地及溪流旁，早期曾做為飼養家畜的飼料，甚至當野菜食用，葉子帶有芹菜的香氣，又稱「澤芹」。

南投分署表示，細葉零餘子的植株長期浸泡在水中，也能展現出極強的生命力，不過因生長環境被大量人為開發、破壞，目前野外族群數量極少，在植物紅皮書名錄列為極危（CR）等級，將來滅絕機率非常高。

南投分署分署長李志珉說，細葉零餘子種子發芽率高、生長快速，開花時形成的大片白色花海，除了具有極佳的景觀價值外，對蝴蝶、蜜蜂等昆蟲也提供了優良的蜜源，並具有開發為食材、香料、藥用、農地除污等多元發展價值，這次公私協力在濁水溪出海口保安林復育，提供珍稀受脅植物更穩定安全的生存空間，擺脫滅絕危機，提升國人保育生態意識，也期待未來能對偏鄉的產業發展注入新動力。

林業署南投分署等公私單位協力在雲林縣麥寮鄉保安林復育受脅植物「細葉零餘子」（南投分署提供）

細葉零餘子花為一簇簇傘狀白色小花，開花期整片隨風搖曳宛如白色花海。（南投分署提供）

細葉零餘子是極佳的景觀性蜜源植物。（南投分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法