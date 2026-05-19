不上健身房 部落老人將竹籃、麻繩變身運動神器

台東縣府舉辦部落長者運動創意教學競賽」，竹籃也成為健身器材。（台東縣府提供）

誰說運動器材一定要冷冰冰？為強化文化健康站照顧服務員的專業實務能力，台東縣府昨天舉辦部落長者運動暨延緩失能照護計畫創意教學競賽。活動現場活力四射，照服員與長輩們聲音洪亮、動作俐落，不僅演示了精確的運動指導，更將部落的靈魂注入器材之中。

今年競賽的核心聚焦於「創意發想」，鼓勵參賽者打破框架，結合族群文化意象，設計出獨一無二的體適能教具，對照服員而言，這些器材不是陌生的運動工具，而是充滿故事的生活用品。透過創意發想，原本單調的體適能訓練課程，轉化成連結記憶的文化傳承。評審針對「教具的加工比例、結合在地文化、演示內容結合生活動作、參賽者表達與說明」四大項目進行評分，參賽者們需在限時內完成模擬教學，展現出增能培訓與專業證照課程中深耕多年的實力。

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那些看似平凡的竹製、木製器具，甚至是家戶常見的鋁鐵罐，在文健站照服員的巧思下，華麗轉身成為訓練平衡與肌力的「神兵利器」。這種將專業運動融入日常生活的教學模式，讓長輩在熟悉的氛圍中，自然而然地愛上運動。頒獎完特別請優勝者演示設計的教案，縣府將提供教案影片給所有文健站做設計教案參考，擴大競賽效益。

原民處長高忠雲指出，這場競賽不只是專業的比拚，更是給想嘗試有新想法的參賽者一個被看見的機會，看到長輩從被照顧者轉化為創意的發想者，這正是文化健康站最美的風景。未來本縣將持續深耕在地照護品質，透過這些充滿「原」味的創意教學，讓專業知識在各部落紮根。

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