為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不上健身房 部落老人將竹籃、麻繩變身運動神器

    2026/05/19 08:18 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府舉辦部落長者運動創意教學競賽」，竹籃也成為健身器材。（台東縣府提供）

    台東縣府舉辦部落長者運動創意教學競賽」，竹籃也成為健身器材。（台東縣府提供）

    誰說運動器材一定要冷冰冰？為強化文化健康站照顧服務員的專業實務能力，台東縣府昨天舉辦部落長者運動暨延緩失能照護計畫創意教學競賽。活動現場活力四射，照服員與長輩們聲音洪亮、動作俐落，不僅演示了精確的運動指導，更將部落的靈魂注入器材之中。

    今年競賽的核心聚焦於「創意發想」，鼓勵參賽者打破框架，結合族群文化意象，設計出獨一無二的體適能教具，對照服員而言，這些器材不是陌生的運動工具，而是充滿故事的生活用品。透過創意發想，原本單調的體適能訓練課程，轉化成連結記憶的文化傳承。評審針對「教具的加工比例、結合在地文化、演示內容結合生活動作、參賽者表達與說明」四大項目進行評分，參賽者們需在限時內完成模擬教學，展現出增能培訓與專業證照課程中深耕多年的實力。

    那些看似平凡的竹製、木製器具，甚至是家戶常見的鋁鐵罐，在文健站照服員的巧思下，華麗轉身成為訓練平衡與肌力的「神兵利器」。這種將專業運動融入日常生活的教學模式，讓長輩在熟悉的氛圍中，自然而然地愛上運動。頒獎完特別請優勝者演示設計的教案，縣府將提供教案影片給所有文健站做設計教案參考，擴大競賽效益。

    原民處長高忠雲指出，這場競賽不只是專業的比拚，更是給想嘗試有新想法的參賽者一個被看見的機會，看到長輩從被照顧者轉化為創意的發想者，這正是文化健康站最美的風景。未來本縣將持續深耕在地照護品質，透過這些充滿「原」味的創意教學，讓專業知識在各部落紮根。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播