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    首頁 > 生活

    台中公車評鑑納倒扣制 全航客運、巨業交通乙等

    2026/05/19 08:21 記者蘇金鳳／台中報導
    客運評鑑團隊前往業者場站稽查。（市府提供）

    客運評鑑團隊前往業者場站稽查。（市府提供）

    透過神秘客評鑑台中市公車業者的服務品，台中市政府公布113年度第2期市區客運評鑑結果，和欣客運及睿奕交通以優異表現獲評優等，台中客運等10家業者則獲得甲等，全航客運與巨業交通兩家業者則為「乙」等；交通局強調，此次評鑑特別提高行人安全項目權重，並導入倒扣分數機制。

    交通局強調，此次針對全市14家客運業者，透過秘密客訪查、場站實地調查等33項指標進行綜合評比；今年更導入倒扣分數機制，強化督促業者落實行人安全。對於評鑑表現不佳的業者，補貼款將與績優業者有所區別，藉由獎優罰劣機制，持續提升客運安全水準與服務競爭力。

    交通局長葉昭甫指出，113年度「台中市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」第二期，是以「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」等5大項目、共計33項指標進行考評。

    另透過隨機乘車滿意度問卷、秘密客模擬民眾實際乘車體驗等考核，客觀且多方面衡量台中市14家客運業者的服務品質。此外，針對高齡者、身障族群進行深度訪談，了解乘車需求，同時關注女性從業人員職場待遇，推動性別平等政策。

    為加強落實行人安全，此次評鑑特別提高行人安全項目權重，並導入倒扣分數機制，若發生未禮讓行人、闖紅燈、逆向行駛等嚴重影響行車安全的違規行為，不僅無法獲得該項分數，還將倒扣總成績。

    交通局說明，113年度第2期市區客運評鑑業者共有14家，總評鑑路線數為244條（含聯營路線），這次評鑑結果，和欣客運及睿奕交通以優異表現獲得「優」等，「甲」等則有10家客運業者，全航客運與巨業交通兩家業者則為「乙」等。

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