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    首頁 > 生活

    預防狂犬病「二不一要」 新北動保：家犬每年應補打疫苗

    2026/05/19 07:42 記者黃子暘／新北報導
    狂犬病預防方式為「二不一要」——不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，要為家犬「每年」補強狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

    狂犬病預防方式為「二不一要」——不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，要為家犬「每年」補強狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

    狂犬病由確診動物的唾液經傷口傳染，為人畜共通傳染病，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，狂犬病預防方式為「二不一要」——不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，要為家犬「每年」補強狂犬病疫苗。民眾今年4月帶家犬貓參與指定45間合作動物醫院完成狂犬病疫苗施打活動，將於5月19日公布新北幣300點活動得主；另外，每年10月份也是特惠推廣價，請市民朋友把握機會完成寵物年度狂犬病預防。

    為感謝動物醫院協助投入寵物照護、動物防疫工作，新北市府農業局日前也頒發感謝狀，表揚20家績優動物醫院，肯定獸醫師在動物保護及狂犬病防疫上的專業付出。動保處表示，防疫視同作戰，動保處攜手265家簽約動物醫院共同合作提供狂犬病施打服務，提升施打便利性及可近性，也感謝獸醫師長期投入狂犬病防疫、寵物登記及協助寵物絕育等動物保護與防疫工作，並持續支持新北市動物保護政策的推動。

    此外，動保處補充，滿3個月齡以上或經注射狂犬病疫苗逾1年以上的犬隻、有外出機會的貓隻以及雪貂、浣熊等食肉目動物，應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射，違者可依據「動物傳染病防治條例」第13條處3萬至15萬元罰鍰。

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