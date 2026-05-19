圖輯》高雄「鳳凰木」遍地開花 山頭、河岸紅花怒放絢麗奪目

位於小港的大坪頂坪鳳公園，滿山滿谷的鳳凰花沿著山坡地盛開，宛如一條「鳳凰花」大道。（記者李惠洲攝）

近期無論走在高雄的愛河畔或小港大坪頂坪鳳公園、遠眺柴山、一般行道樹，總是可見一團如火紅般「鳳凰木」紅花怒放，「鳳凰花」盛開於5月至7月初夏時節，也剛好是校園畢業季的日子，因此在台灣「鳳凰花」也被視為「畢業」與「離別」的象徵。

今年鳳凰花盛開，主要是因為近期的陽光充足、日照時間長，加上的雨水適當調節刺激，促進花芽生長，讓今年的鳳凰花「百花爭艷」，盛開的鳳凰花隨風搖曳，無論是在河畔漫步或是柴山健行登山，遍地開花的「鳳凰花」美不勝收。

請繼續往下閱讀...

其中位在小港的大坪頂坪鳳公園，今年更是高雄鳳凰花的拍照秘境。沿著大坪頂公園山坡一整排鳳凰花隨風搖曳，不時有鳥兒停留在樹梢休息，花萬紫千紅、百花齊放的「鳳凰花」景象搭配藍天、綠葉宛如置身國外，也吸引許多民眾慕名而來、特地停下腳步拍照留念。

位於小港的大坪頂坪鳳公園，滿山滿谷的鳳凰花沿著山坡地盛開，宛如一條「鳳凰花」大道。（記者李惠洲攝）

「鳳凰花」美不勝收，吸引許多鳥兒停留樹梢休息。（記者李惠洲攝）

位在小港的大坪頂坪鳳公園是今年爆紅的「鳳凰花」聖地。（記者李惠洲攝）

陽光曬落將「鳳凰花」編織成一片萬紫千紅的花海。（記者李惠洲攝）

「鳳凰花」盛開的景象太美，吸引大批遊客前來拍照留念。（記者李惠洲攝）

「鳳凰花」盛開的景象太美，吸引大批遊客前來拍照留念。（記者李惠洲攝）

「鳳凰花」盛開的景象太美，吸引大批遊客前來拍照留念。（記者李惠洲攝）

超過50多顆的「鳳凰樹」沿著山坡種植，一同盛開的景象美不勝收。（記者李惠洲攝）

高雄愛河畔沿岸的「鳳凰花」也悄悄盛開，漫步在河岸與紅花怒放的花海中，令人感到心曠神怡。（記者李惠洲攝）

高雄愛河畔沿岸的「鳳凰花」也悄悄盛開，漫步在河岸與紅花怒放的花海中，令人感到心曠神怡。（記者李惠洲攝）

位於柴山的「鳳凰花」擠滿枝頭，結合後方東方建築，宛如置身日本。（記者李惠洲攝）

位於柴山山上的「鳳凰花」百花齊放，花開得極其熱烈，像燃盛的火焰一樣蔓延。（記者李惠洲攝）

位於柴山山上的「鳳凰花」百花齊放，花開得極其熱烈，像燃盛的火焰一樣蔓延。（記者李惠洲攝）

五月鳳凰花開，在高雄隨處一個巷口或一條馬路，隨處可見盛開的「鳳凰花」。（記者李惠洲攝）

位於高雄湖內區知名的「大湖番茄會社」鳳凰花廢墟景點，也在同一時間盛開。（記者李惠洲攝）

鳳凰花海，滿天飛舞。（記者李惠洲攝）

位於柴山的「鳳凰花」花團錦簇，結合中式建築顯得更佳幽靜。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法