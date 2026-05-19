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    首頁 > 生活

    台中蓋「超巨蛋」中央球場將消失 市府承諾中央公園另建球場

    2026/05/19 08:02 記者蘇金鳳／台中報導
    因為要蓋超巨蛋，台中中央球場將改建成為立體停車場。（記者蘇金鳳攝）

    因為要蓋超巨蛋，台中中央球場將改建成為立體停車場。（記者蘇金鳳攝）

    台中「超巨蛋」計畫正進行中，但很多年輕人都擔心，位在凱旋路及凱旋七街的中央球場，未來規劃成立體停車場，中央球場就消失；由於中央公園廣達67公頃，公園也可以蓋球場，市府將在中央公園找一塊地來蓋球場，兩全其美。

    日前網路群組就有網友在流傳，中央球場可能會因為市府蓋超巨蛋而消失，而傳言屬實，因為原來中央公園將蓋立體停車場，讓住戶及常去中央球場打球的民眾相當擔心。

    運動局表示，依照目前中信集團的計畫，會在另一塊超巨蛋的體育用地，作為戶外運動的場地，給市民使用，朝向運動產業園區、運動公園來規劃。

    因目前中央球場所在地，是臨時設施，台中有很多土地，未到開發階段閒置時，市府會作為臨時停車場及公園，若有使用的規劃就回歸其原有功能。

    由於中央球場在超巨蛋興建時將成為立體停車場，屆時年輕人相當喜歡中央球場將因此消失，市長盧秀燕表示，她在思考中央球場效益不錯很受到年輕人歡迎，而中央公園廣達67公頃，公園可以蓋球場，她已請市府相關單位找一處地方蓋球場，如此就兩全其美，既可以蓋超巨蛋，也可擁有球場。

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