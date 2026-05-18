台日韓學生設計研習營8月在桃園 即起報名

桃園主辦台日韓國際學生設計研習營8月登場，台日韓設計營隊交流創作歷程。（桃園市青年局提供）

桃園市政府青年事務局推動青年設計培力與國際交流，與TIDA中華民國工業設計協會、日本JIDA、韓國KIDA辦理2026 ADA ISDW台日韓國際學生設計研習營，今年於桃園舉辦，以「IN THE LANDING」為主題，將邀集台、日、韓3國青年設計學子於8月16至22日，在中原大學展開國際設計交流與創作。

此研習營活動即日起開放報名至5月31日止，歡迎全國大專院校設計相關科系學生參與甄選，相關資訊可至桃園市政府青年事務局官網、臉書及IG或加入官方LINE帳號（ID:@285aokgg）查詢，活動成果將於「2026台灣設計展在桃園」期間公開展出，展現跨國共創的新世代設計能量。

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青年局長侯佳齡今（18）日指出，青年設計人才除專業技術，更需具備國際溝通、跨域合作與理解城市議題的能力，這次ADA ISDW選擇桃園為主辦城市，不僅讓桃市青年有機會與國際學生交流學習，也讓世界透過設計重新認識桃園；透過國際設計營與「2026台灣設計展在桃園」串聯，將持續累積桃園作為亞洲青年設計交流城市的能量，打造青年創意實踐與國際接軌的重要平台。

侯佳齡說，「ADA ISDW 國際學生設計研習營」自2001年起由台灣、日本、韓國輪流舉辦，為亞洲重要的青年設計交流平台，今年在桃園登場，展現桃園作為國際門戶城市的多元文化特質，也結合「2026台灣設計展在桃園」城市策展脈絡，導入國際視野，讓設計成為城市交流與公共參與的重要媒介。同時透過跨文化協作、城市觀察與設計提案，引導青年從真實場域出發，重新思考城市未來生活的多元可能。

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