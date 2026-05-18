改善優養化 八德埤塘公園啟動清淤工程 維護原生物種

桃園市八德埤塘啟動清淤工程，推動水域生態復育。（八德區公所提供）

桃園市八德區公所為改善長期困擾八德埤塘自然生態公園的水質優養化問題，本月啟動新一年度清淤工程，預計施工期為2個月，延續前一年的做法，清淤工程持續進行公私協力清淤活動─「『原』繫八德 ，水域新生」，透過系統性底泥移除與生態管理措施，逐步提升埤塘水環境品質。

八德區長蔡豐展表示，配合清淤工程前置作業，八德區公所同步規劃魚類盤整行動及原生水生植物保存作業，透過社區參與方式進行生態調整。活動以實地操作為主軸，今日邀請在地居民與志工共20人進入八德埤塘自然生態公園，進行魚類捕撈與現場初步篩選，藉由人力介入方式降低外來種族群密度，並提升原生魚類的生存空間，協助將原生水生植物─台灣萍蓬草移置他處。整體過程著重作業效率與對水域環境的干擾最小化，亦讓參與民眾能實際理解埤塘生態現況與管理需求。

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後續將依捕撈成果進行分類與分流處理，針對具保育價值或原生性物種，規劃適當棲地進行安置；對於已影響生態平衡的外來種則加以管控，逐步調整埤塘內部生物結構。此類生物管理措施，將與清淤工程相互配合，形成水質改善與生態調整並行的治理模式。

蔡豐展提到，埤塘管理已逐漸由單一工程處理，轉向結合生態監測與人為調控的整體策略。未來除持續辦理底泥清除，也將強化水質管理與生態維護機制，並透過公私協力模式，引導更多民眾參與在地環境行動，共同維持埤塘系統的穩定與永續發展。

桃園市八德埤塘啟動清淤工程，推動水域生態復育。（八德區公所提供）

桃園市八德埤塘啟動清淤工程，推動水域生態復育。（八德區公所提供）

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