男入珠16顆！發炎拖3個月「GG硬得像石頭」 醫生一看大驚……

呂醫師分享案例，一名男子因為入珠後傷口發炎，硬是撐了3個月不就醫，導致生殖器腫脹「硬到像石頭」，差點造成永久性功能受損。（泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師授權使用）

不少男性為了展現雄風、增加伴侶情趣，會嘗試去做「入珠」，但這項項屬於「非醫療行為」的皮下異物植入，背後隱藏的健康風險往往超乎想像。近日就有位泌尿科醫師分享案例，一名男子因為入珠後傷口發炎，硬是撐了3個月不就醫，導致生殖器腫脹「硬到像石頭」，差點造成永久性功能受損。

泌尿科醫師呂謹亨17日在臉書粉專發文分享，一位男子在朋友慫恿下去做了入珠，隔沒幾天入珠傷口朱憲發言狀況，一開始他去問入珠師傅，對方說沒關係，過幾天就會好，但狀況根本就沒好轉，男子忍著沒就醫，硬是拖了整整3個月，最後入珠師傅說要幫他拿出來，但這時不只是原本入珠傷口的位置，整根GG，尤其是前半部，腫脹硬化的像石頭一樣，男子嚇得趕緊求醫。

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呂醫師表示，這位患者到診間時表情相當痛苦且焦慮，因為長時間的慢性發炎與異物刺激，局部組織已經出現了嚴重的纖維化與硬化，影響到了正常的排尿與勃起功能，更糟的是因為嚴重腫脹硬化，觸診時幾乎摸不到原本入的珠子在哪裡，用陰莖超音波檢查，終於看待在纖維化的組織中間，藏著一顆顆的珠子。

之後呂醫師立刻安排手術，他說該個案情況及手，所以手術難度高，必須先將發炎感染的膿液切除引流，接著進行最困難的「組織清創」。由於嚴重發炎，壞死硬化的組織與神經、血管、海綿體及白膜死死黏在一起，手術過程必須像「在岩石中雕刻尋寶」般小心翼翼，既要徹底清除16顆珠子與壞死組織，又得極力避免傷及周邊重要的血管與神經。

所幸經過精細的手術清創，並配合術後密集的傷口護理與抗生素治療，男子的感染終於受到控制，組織也逐漸恢復彈性。歷經長達3個月的照護，男子的私密處才終於從「石頭」恢復成正常狀態，成功挽救後半生的幸福。

為什麼要拖到這麼嚴重才就醫？呂醫師分析，許多男性入珠後發生異樣，通常會因為「面子掛不住」、「誤信偏方藥膏」、「盲目相信過幾天就會自己好」這3種心態而延誤就醫。呂醫師提醒，私密處皮膚薄且血管豐富，一旦遭細菌感染，加上非醫療級異物（如玻璃珠、塑膠珠、玉石等）作祟，人體免疫系統會引發強烈的「異物反應」，絕對不會自己痊癒。

若入珠後出現發炎卻不積極就醫，可能面臨「慢性化膿與感染」、「組織纖維化（硬化）」、「性功能受損」這三大危機，面對已經嚴重感染且組織硬化的個案，單靠吃藥、打針已無濟於事，「手術清創與移除入珠」是唯一的解決之道。

最後，呂醫師呼籲，泌尿科醫師看過無數大風大浪，大眾不需覺得尷尬。若男性有外觀上的增大需求，現今醫學發達，選擇尋求正規泌尿科進行「陰莖龜頭增大增粗手術」，不僅效果更佳，也遠比民間偏方安全有保障。

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