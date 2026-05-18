AI開始寫論文促高教被重新定義 政大校長李蔡彥：人文價值更重要

政大校長李蔡彥以「AI世代教育志業的機遇與挑戰」為題發表專題演講，他特別強調人文價值的重要。（政大提供）

隨著生成式AI快速發展，從寫作、程式設計到研究分析皆能由系統完成，高等教育正面臨前所未有的衝擊。政治大學教務處日前舉辦「山水講堂」，以「AI世代教育志業的機遇與挑戰」為題，邀集校內外學者共同探討，政大校長李蔡彥會中強調，未來教育更重要的，將是批判思考、主體性與價值判斷能力，應「在善變的時代，培養擅變的人」。

該活動探討主要問題之一為「當AI已能參與知識生產，大學教育究竟還剩下什麼？」李蔡彥在主題演講中直言，AI已不只是工具，而是正在重新定義教育本質與人才培育方向。「過去的大學教育，以知識傳授為核心，但AI時代來臨後，知識取得的門檻快速降低，未來教育更重要的，將是批判思考、主體性與價值判斷能力。」

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李蔡彥指出，AI發展已從早期機器學習進入大型語言模型時代，如今的AI不僅能整理資訊，更能推理、生成內容，甚至開始參與學術研究流程。他以日本 Sakana AI推出的 The AI Scientist 為例表示，AI已能從研究構想、實驗設計、程式撰寫，到結果分析與論文生成，自動完成整套研究流程。這意味著，未來學術界勢必重新檢視論文價值與研究評量制度。

對於「當AI可以協助完成論文，人類學者真正不可被取代的價值是什麼？」李蔡彥認為，高等教育未來不應再只以論文數量作為核心指標，而必須重新建立新的學術貢獻評價方式，包括政策影響力、產學合作、實作系統與社會價值等。

AI對教育現場的改變，也正在發生。李蔡彥表示，從教材設計、教學模式到評量方式，都已開始轉變。過去教師扮演知識傳授者，但未來更重要的是引導學生提問、判斷與思辨。他引用傳播學者Marshall McLuhan「媒介即人的延伸」觀點指出，AI本質上也是人類能力的延伸與模擬，但若人類過度依賴AI，長期下來可能出現「認知外包」與「治理外包」等風險，甚至導致判斷力與創造力逐漸弱化。

除教育現場外，AI也正在加劇社會結構變化，包括初階人力失業、數位落差、人力重分配與法規落後等問題，都將成為未來社會必須面對的挑戰。儘管如此，李蔡彥仍認為，AI愈高度發展，反而愈凸顯人文價值的重要性。包括「常識判斷、情緒理解、同理心、默會知識、創新能力，以及對意義與價值的思考，仍是現階段AI難以真正取代的人類特質」。

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