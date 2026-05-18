林佳龍日內瓦主持外交酒會 籲國際支持台灣參與WHA

外交部長林佳龍致辭呼籲國際支持台灣參與WHO。（外交部提供）

第79屆「世界衛生大會」（WHA）今日開議，外交部長林佳龍於17日晚間，在瑞士日內瓦主持外交酒會，持續呼籲國際社會支持我參與世界衛生組織（WHO）及WHA。林佳龍表示，呼籲各國支持台灣參與WHO，以真正落實WHO「全民均健」理念。

林佳龍表示，台灣持續透過實際行動投入國際醫衛合作，包括協助巴拉圭建置國家醫療資訊系統、在貝里斯導入醫療影像設備數位化與培訓計畫，以及在史瓦帝尼王國推動孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫等。今年推案主標語為「Chip in With Taiwan」，呼籲各國支持台灣參與WHO，以真正落實WHO「全民均健」理念。

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衛福部長石崇良表示，對WHO今年仍未邀我國出席WHA深感遺憾，台灣是國際社會可信賴且負責任的夥伴，面對全球各項健康挑戰，台灣已準備好做出更多貢獻，並將持續深化與各國醫衛合作。本次「台灣智慧醫療與健康產業展」邀請醫療院所及企業代表前來日內瓦設展，展現台灣推動全民健康的重要成果與實力。

友邦史瓦帝尼衛生部長Mduduzi Matsebula表示，台史邦誼穩固，雙方情誼如同家人，感謝台灣透過派遣醫療團、協助基礎設施建置與翻新，以及捐贈醫療器材等方式協助史國。

吐瓦魯衛生部長Tuafafa Latasi則祝賀「台灣智慧醫療與健康產業展」順利開幕，並重申吐瓦魯堅定支持台灣參與WHA。

聖克里斯多福及尼維斯衛生部次長Curtis Martin以朗誦詩詞表達台灣早已是全球健康合作的重要夥伴，應在WHA擁有正當席位。

外交部指出，立委廖偉翔、郭昱晴及陳昭姿組成的立委視導團也應邀出席外交酒會。酒會共有友邦、理念相近國家、國際醫衛團體代表，以及我「世衛行動團」成員、醫療院所與企業參展代表等逾250人參與交流互動。並特別邀請「台北木偶劇團」現場演出，結合傳統與創新元素，並融入「Taiwan can help」理念。

衛福部長石崇良致辭說明台灣對全球公衛體系及健康福祉的貢獻。（外交部提供）

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