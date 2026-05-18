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    大甲幼獅工業區東一街銜接長安路完工通車 少繞1.6公里省通勤時間

    2026/05/18 22:13 記者蘇金鳳／台中報導
    大甲東一街可直接銜接長安路，節省約1.6公里繞行距離。（市府提供）

    大甲東一街可直接銜接長安路，節省約1.6公里繞行距離。（市府提供）

    為改善大甲幼獅工業區因鐵路阻隔造成的聯外交通不便問題，中市建設局投入3693萬元辦理「東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」，並正式完工通車。

    建設局長陳大田表示工程完工後，東一街可直接銜接長安路，成為140線（田心二十四路）及國道3號苑裡交流道的重要替代道路，有效分散車流，提升工業區對外通行效率與交通便利性。

    大甲幼獅工業區屬中小型工業區，因鐵路東側擴建形成交通阻隔，長期以來聯外道路受限，造成廠商運輸及通勤不便。

    陳大田表示，此次透過地方建議推動「東一街打通銜接黎明路及長安路」工程，完工後東一街可直通長安路，節省約1.6公里繞行距離及10至15分鐘車程，除提升工業區內原物料與貨物運輸效率，也讓員工通勤更加便利、安全。

    陳大田指出，此次工程除改善道路串聯功能，也同步打造友善步行環境，全線設置寬度1.8公尺人行道，並增設道路側溝及路燈等設施，提供更完善、安全的通行空間，兼顧車行效率與行人安全。

    建設局表示，「東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」全長約340公尺、道路寬度10至15公尺，總經費約3693萬元，其中工程費約2400萬元，用地及地上物補償費約1293萬元，工程已完工開放通行，成功打通大甲幼獅工業區聯外交通瓶頸，進一步完善區域路網，提升產業運輸效率與地方交通品質。

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