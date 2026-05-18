年輕人揪團夜衝擎天崗「認真清空垃圾」 全網大讚︰最美風景！

一群年輕人今（18）日跟風夜衝擎天崗，不過他們選擇在現場認真清理垃圾，近2小時的愛護環境行動，感動不少透過「鏡頭君」觀看線上直播的網友。（圖擷取自YouTube「陽明山國家公園管理處INFO」）

陽明山國家公園擎天崗即時影像監視器，日前因錄下一對男女「野戰」並透過YouTube全程直播爆紅，目前事發地點成為全台最新打卡聖地、流量密碼，同時也因朝聖人潮帶來許多亂象。不過有一群跟風夜衝擎天崗的年輕人，上山後全程認真清理現場垃圾，被觀看直播的網友們讚嘆，這是擎天崗爆紅後的「最美風景」。

由陽明山公園管理處設置的擎天崗「鏡頭君」，15日凌晨拍到一對男女公然在野外上演活春宮，2人在桌上激戰全程，被「鏡頭君」同步直播到YouTube，畫面迅速轟動全網。事後陸續有看熱鬧民眾，跟風前往事發地點拍照打卡、在當事桌擺出同款打野砲姿勢，還衍生出深夜到現場尬戰鬥陀螺、御宅藝打call（配合歌曲編排的螢光棒舞蹈）等活動，大聲喧嘩吵鬧、燈光照射光害等亂象，激起社會公憤。

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不過也有網友分享，自己透過YouTube直播觀看擎天崗現況，原本只看到有人在現場抽菸、亂丟菸蒂與留下滿地垃圾，但在今（18）日凌晨3點半左右，他看到一大群年輕人帶著垃圾袋，認真清理其他人製造的垃圾，畫面令他感動不已。無獨有偶，另一名網友也在今日上午5點多，在YouTube直播畫面看到一名穿著古裝、手提垃圾袋的民眾，不僅到現場認真撿垃圾，甚至還貼心地把3張桌子給擦拭乾淨。

相關畫面也令無數網友大讚，「好人一世長命」、「這是目前看到最棒跟風組」、「每次看到這種年輕人，就覺得台灣還有希望」、「自發性維護環境的舉動，讓人看了心裡暖暖的」、「好險這社會還有一群默默守護地球的善良人，謝謝你們天使」、「雖然是微不足道的小事，但是卻是那無聲的山林裡最棒的超人」、「坐而言不如起而行，與其當網路正義魔人敲幾個字蹭流量，不如安安靜靜直接去維護」。

另有不少人砲轟，那些在國家公園裡面亂丟垃圾的缺德鬼、違法抽菸的癮君子，「垃圾請帶下山」、「丟垃圾的，下地獄」、「國家公園不能抽菸啊！」、「擎天崗草原景觀區是禁菸場域」、「拜託大家有『公德心』！如果不想被當成中國人，請不要畢業就把『公民與社會』還給老師好嗎」、「近期跑去擎天崗湊熱鬧的某些台灣人要不要臉？製造垃圾給別人撿還有製造噪音與光來影響野生動物」。

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