斑馬線「亮起來」！桃園拚8月試辦

桃園市交通局點亮斑馬線，正自行開發低成本、易維修的照明設備，力拚8月試辦。（記者李容萍攝）

為保障行人夜間及雨天行走更安全，民進黨桃園市議員許清順今（18）日在市政總質詢舉例台南市試辦「發光斑馬線」，藉由投影警示系統提醒行人和右轉的用路人注意路口，減少視覺死角而發生意外，同時增加斑馬線及周遭亮度，民眾普遍反映不錯，希望桃園也能跟進，透過科技導入行人通行安全。交通局長張新福表示，交通局正自行開發低成本、易維修的照明設備，現已著手盤點照明不足的路口，力拚8月試辦。

許清順於議會質詢指出，他已連續兩個會期積極推動「智慧發光斑馬線」議題，並展示利用AI技術模擬的發光斑馬線效果圖表示，台南市4月已在4個路口試辦，利用地面LED燈光投射、感應警示系統及夜間照明設備，當行人接近或穿越時，自動啟動閃爍警示，提醒來車注意行人動態，有效提升能見度與反應時間，翻轉過去被稱為「行人地獄」的危險路口印象。

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許清順說，交通安全不能只依靠駕駛人自律，應透過智慧科技輔助改善道路環境，未來希望市府優先盤點學校周邊、社區巷口及高風險無號誌路段，逐步建置智慧安全設施；當夜間或下雨天視線不良時，駕駛視線容易受到影響，傳統標線往往看不清楚，若能有「智慧發光斑馬線」將燈光直接投射在斑馬線上，對於小孩、孕婦與長者的安全將有極大保障，他強烈要求市府盡快尋找適當場域導入，並爭取於蘆竹區先行試辦。

張新福回應，台南市的案例是由廠商提供場域進行示範計畫，桃園市目前也有類似規劃，正由交通局同仁「自行開發」行穿線上方的照明設備。他強調，市府自行開發的目標，是希望做出「成本便宜、構造簡單、容易維修且能普遍化推廣」的產品，預計在2個月內就能拿出具體雛型。

張新福說明，市府養護工程處已在路口推動「雙色溫」路燈設計，透過路段黃光、路口白光來提高辨識度，整體成效良好。然而部分路口仍有照明死角，交通局將進一步盤點，針對照明仍顯不足或行人穿越需求較高的行穿線，優先評估導入新式照明設備，並於今年8月就會挑選出合適的路口啟動試辦作業，並允諾在設備模組開發完成後，視實施成效作為後續推廣依據，期盼盡快將此安全設施落實於全市。

桃園市交通局點亮斑馬線，正自行開發低成本、易維修的照明設備，力拚8月試辦。（記者李容萍攝）

桃園市議員許清順（右）舉例台南市試辦「發光斑馬線」成果，質詢交通局長張新福（左）。（翻攝桃園市議會直播影像）

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