中市7月調高國高中課輔鐘點費 教育工會：未追溯及調整比例令人失望

台中市教育局調高國高中寒暑假教師鐘點費，但台中市教育產業工會表示失望。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府教育局將自今年7月1日起，調升國、高中寒暑假學藝活動及課後（業）輔導教師授課鐘點費；並同步修正國中、高中職課輔及學藝活動相關規定。對此，台中市教育產業工會指出，桃園市政府已追溯自115年2月23日生效，其差額則由市府補助，台中市政府本應有見賢思齊之心態，卻仍宣布自115年7月1日起才調升，令基層失望。

教育局長蔣偉民表示，為鼓勵優秀教師投入課後（業）輔導及寒暑假學藝活動，此次全面調升教師授課鐘點費：國中每節由原450元調升至540元；高級中等學校附設國中部則得依授課時間彈性調整，每節50分鐘最高可達600元；高級中等學校則由原550元調升至660元。此外，高中重修及補修課程的教師鐘點費亦同步調升至每節660元，藉此提升教師參與意願，確保學生學習品質。

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台中市教育產業工會指出，台中市政府教育局此次調高國中、高中職課輔及學藝活動鐘點費並未依據勞工加班費的標準計算乘以1.33倍，僅依照教育部的比例（1.2倍）調整，而且幼兒園課後留園、國小課後照顧鐘點費竟均未調高。

工會指出，教師投入課後輔導，須犧牲個人下班時間，鐘點費不調整，形同教師勞動被「廉價化」，市府的教育政策不應只有照顧孩子，也要照顧老師；應將所有教育階段教師加班時段的鐘點費一體調增，保障教師應有的權益。

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