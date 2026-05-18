台東一天2起鯨豚擱淺 綠島見罕見「柏氏中喙鯨」眾人合力護送回大海

綠島石朗浮潛區發生鯨魚擱淺，數十名潛客、海巡人員及保育站投入救援。（第一三岸巡隊提供）

18日上午在台東縣綠島鄉石朗海域及大武鄉南田塔瓦溪出海口岸際分別出現2隻活體鯨豚擱淺，其中擱淺在綠島域的是罕見的「柏氏中喙鯨」，數十名潛客從發現、目擊牠擱淺，到一起動手援救，最後在眾人歡呼聲中將這尾罕見鯨魚護送回大海，另一尾在達仁鄉的海豚就沒這麼好運，急救途中不幸死亡。

今早10時左右，在綠島石朗浮潛區發生鯨魚擱淺況狀，海巡署第十巡防區第一三岸巡隊、海保署臺東海洋保育站、成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文救援團隊以及熱心民眾共同投入救援工作。

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工作團隊發現是一尾柏氏中喙鯨（學名：Mesoplodon densirostris），體長約3公尺，明顯尚未成年，牠的稀少性甚至因為被觀察數據少到「無法被歸納為頻危等級」。海保署說，這種鯨魚生活在大洋深處，台灣過去僅極少數擱淺紀錄，因族群數量資料缺乏，無法估算IUCN瀕危等級列，目前被歸為DD（數據缺乏）等級。

只是鯨豚擱淺卻被稱為「成也潛客、敗也潛客」，有潛客稱自己在水中見到這尾鯨魚後只敢遠觀，但其後卻被20多位潛客追著觀看、錄影，「一個成年人被20幾隻吉娃娃追，會有什麼感覺？」鯨魚已明顯出現異狀，還將牠追上岸十分要不得。

由於鯨魚奮力衝上岸，遭岸邊礁石割得全身傷、腹部流血，但數十位潛客也全力投入救援，協助帶入防水布中，並注滿海水保持其濕潤，經海巡署綠島安檢所同仁及當地潛水人員、小型動力漁船協助下，已於今天下午1時30分完成野放。目睹罕見鯨魚重歸大海，眾人興奮報以歡呼聲、掌聲，希望牠「別再回岸邊」。

反觀在大武鄉南田塔瓦溪岸際擱淺的另尾鯨豚就沒這麼好運，經判斷為弗氏海豚（學名：Lagenodelphis hosei），體長約為150公分，雖發現後第一時間即協助完成扶正、保濕及遮蔭等重要處置，但仍於準備野放救援過程中死亡，死亡個體將運往成大鯨豚中心進行解剖作業釐清死因。

在大武鄉南田塔瓦溪岸際擱淺的弗氏海豚不幸死亡。（海保署提供）

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