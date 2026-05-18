千里步道協會帶領文山社大學員及志工 手作修復大坑5-1步道

千里步道協會帶領文山社區大學學員及志工， 手作修復大坑5-1步道 。 （觀旅局提供）

台中市觀光旅遊局推動大坑5-1號為「手作文學步道」，以低碳、永續及減法美學理念維護山林環境，近日再度攜手千里步道協會，帶領文山社區大學學員及志工近50人，以手作工法修復5-1號步道0K+600至0K+700路段，透過現地取材、減少水泥使用及降低環境擾動的方式，守護自然山徑，也讓民眾親身體驗「用雙手修一條山路」的感動。

觀旅局長陳美秀表示，大坑14條步道持續以「一步道一特色」為發展主軸，其中5-1號「手作文學步道」結合自然步道與布朗青蛙文學作品特色，長年推廣友善山林的手作步道理念。

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5-1號步道修復採用傳統低衝擊工法，順應地形、水文及氣候條件，利用現地卵石與自然材料進行砌石、整地與排水改善，兼顧透水性、耐久性及生態平衡，降低碳足跡與後續維護成本，讓步道不僅安全，也保有最自然純粹的山林樣貌。

觀旅局指出，5-1號步道0K+600至0K+700路段，自2018年修繕後，因長年受雨水沖刷及山友踩踏，部分石階已有流失及沖蝕情形，這次除修復砌石階梯外，也同步加強橫向排水設施，提升步道穩定性。

志工頂著悶熱天氣彎腰搬石、砌階，汗流浹背，但看到原本受損的山徑逐漸恢復自然樣貌，許多人都直呼「很值得」！

台中市風景區管理所表示，大坑5-1號手作文學步道全長約1.6公里，屬休閒級登山步道，沿線保有自然森林景觀與砌石山徑風貌，步行約1.5小時可抵達山頂，設有多處涼亭、休憩平台及觀景座椅，假日並提供免費志工導覽服務，由生態老師帶領民眾探索沿途動植物與山林環境。

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