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    北市府挨批沒作為終出手！稽查34家密室逃脫業者 裁罰104萬元限期改善

    2026/05/18 18:33 記者孫唯容／台北報導
    12家密室逃脫業者經查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元。（北市文化局提供）

    12家密室逃脫業者經查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元。（北市文化局提供）

    台北市密室逃脫發生重大致死意外，事件發生在5月10日，豈料台北市府卻直到14日晚間才召開府級會議，決議權管機關由文化局主責，挨批消極不作為。台北市文化局今（18）日表示，從5月15至17日間由相關局處針對34家場所完成全面性勘查，共有12家業者查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元，並限業者於2日至30日內完成改善。

    文化局表示，密室逃脫（Escape Room）為新興行業，玩家在密閉式空間內進行闖關活動，台北市政府考量其營業特性，選定上週（10）日公安事件後的第一個週末，5月15至17日間由相關局處針對34個場所完成全面性勘查，瞭解場所的設置區位、建築物及消防設備安全問題；同時檢視從業人員的勞動條件、宣導消費資訊應公布事項。

    文化局說明，經由文化局、消防局、都發局、建管處等相關單位聯合稽查及實地勘查結果，除之前不幸發生意外的「邏思起子」2家場所已被勒令停業、3家現場無營業行為、1家非屬密室逃脫行業外，共有12家查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元，並限業者於2日至30日內完成改善。

    文化局表示，還有9家因違反「臺北市土地使用分區管制自治條例」被移送都市發展局按規定裁處；勞動局也將持續調查，若業者有違反勞動法令情形將依法查處。稽查同時也要求所有業者應儘速完成公共意外責任險投保，以保障玩家及自身權益。

    12家密室逃脫業者經查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元。（北市文化局提供）

    12家密室逃脫業者經查有防火門閉合不全、出口標示燈故障、住警器及滅火器未設置、擅自室內裝修等情形，共開立15張裁罰單，總裁罰金額104萬元。（北市文化局提供）

    台北市府針對密室逃脫業者公共安全聯合稽查違規情形。（北市文化局提供）

    台北市府針對密室逃脫業者公共安全聯合稽查違規情形。（北市文化局提供）

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