計程車油價補貼3成已登記 中油增設495處臨櫃據點

交通部推動計程車油價補貼措施補助，全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元。（資料照）

受國際情勢影響油價，為協助減輕計程車營運負擔及維持正常服務，交通部推動計程車油價補貼措施，提供計程車加油每公升補貼5元，每車最高補貼6000元，已於5月13日起開放受理登記，交通部公路局表示，實施近1週已有約2萬7,000輛計程車完成登記，約佔整體比例30%，為緩解初期申辦人潮並提供駕駛朋友就近辦理，中油公司增設臨櫃據點，駕駛朋友們多加利用。

公路局日前表示，5月20日起實施的油價補貼措施，為分流初期登記人潮及申請案件，特別商請中油及台塑公司提前自5月13日起開放「既有優惠卡登記」與「新優惠卡申辦」兩種受理管道，駕駛朋友可提前辦理相關手續，自5月20日起，持已綁定登記的優惠卡前往加油，即可享受折讓優惠。補助措施申請期限至今年8月31日止，使用期限至今年12月31日止。

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公路局表示，考量上週計程車駕駛朋友們多數採臨櫃申辦方式，為緩解初期申辦人潮並提供駕駛朋友就近辦理，已商請中油公司加派人力協助，並增設臨櫃據點（原141處增加為636處），加上台塑公司提供536處臨櫃據點，合計提供近1,200處服務據點，敬請駕駛朋友們多加利用。

公路局補充，兩家油品公司除提供臨櫃申請或登記優惠卡外，中油公司另有提供網路及1912客服專線登記優惠卡服務，以提供駕駛多元申辦管道，減少臨櫃申辦等候時間；有關中油與台塑公司申請與登記優惠卡方式與應備文件，可上公路局或中油網站與台塑網站查詢。

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