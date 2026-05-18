聚焦新材料與永續科學 台美日學者展開頂尖對話

中央研究院、日本京都大學（KU）、美國加州大學洛杉磯校區（UCLA）近日攜手於台北舉辦三邊研討會，內容聚焦新材料與再生能源等。（中研院提供）

中央研究院、日本京都大學（KU）、美國加州大學洛杉磯校區（UCLA）近日攜手於台北舉辦三邊研討會，內容聚焦新材料與再生能源、生物醫學與人類健康、植物及微生物研究與農業發展等議題，盼透過積極對話與跨域合作，促進科研成果轉化為應對人類永續發展的具體方案。

該學術活動繼去年於洛杉磯首辦後，今年移師台北，再度邀集三方頂尖學者齊聚一堂。

請繼續往下閱讀...

活動首日邀請去年諾貝爾化學獎得主、日本京都大學特聘教授北川進（Kitagawa Susumu）發表專題演講，以「分子空間的設計：從金屬有機框架邁向更美好的未來」為題，分享其推動金屬有機框架（MOFs）研究發展之歷程。

中研院院長廖俊智致詞表示，北川教授的研究不僅展現化學家對分子結構的精準掌握，更打開理解世界、設計未來的可能性。從看似微小的分子孔洞出發，MOFs啟發科學家運用新材料捕捉碳、儲存能源、淨化環境，面對氣候變遷與資源永續等全球共同挑戰。這正是基礎研究的重要價值，也展現科學推動人類社會邁向更美好未來的力量。

MOFs是一種新型分子結構材料，由金屬離子與有機分子連結組成，結構如海綿般佈滿奈米級孔洞。科學家可如組裝樂高般，依需求設計其孔洞大小、形狀與功能。

北川指出，若能運用這類多孔材料，即使是缺乏資源的國家，也有機會從環境中開發新資源。當人類能更有效地運用科技，降低對有限資源的依賴，也將有助於減少因爭奪資源所引發的衝突與對立。

北川也談及對年輕研究者的期許。他指出，當今正是科學為和平作出貢獻的時代，而這樣的願景並非一蹴可幾，需要年輕世代以數十年的時間持續投入與累積。他以自身經歷勉勵聽眾實踐「無用之用」，不要因為眼前的研究或工作「看似無用」而輕易放棄，因為最有價值的突破，往往藏在這些乏人問津的深奧之處。他特別以「Chance favors the prepared mind（機會是留給準備好的人）」鼓勵年輕學者在科研道路上追隨直覺，勇於探索未知，並在長期累積中等待突破發生的可能。

此次三邊會議以「重新設計材料與生命，邁向地球與人類健康」為題，從更廣泛的跨學科架構，探討能源效率、癌症免疫療法、病毒跨物種傳播、植物韌性與微生物群落穩定性等議題。為期3日的研討會有近30場學術報告與交流討論，不僅呈現最新的科研成果，更特別邀請青年學者與博士生參與，促進不同世代研究人員之間的跨國合作與創意激盪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法