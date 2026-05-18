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    首頁 > 生活

    多虧美國人、白沙屯媽祖顯靈！碧雲禪寺免於受「共產黨鐵拳」

    2026/05/18 18:04 記者顏宏駿／彰化報導
    這是2019年碧雲禪寺要回產權，搬神像入寺時，菩薩獻詩中指出，白沙屯媽祖相助。（資料照，記者陳冠備攝）

    這是2019年碧雲禪寺要回產權，搬神像入寺時，菩薩獻詩中指出，白沙屯媽祖相助。（資料照，記者陳冠備攝）

    彰化縣二水鄉百年古剎「碧雲禪寺」10多年遭建商魏明仁奪產，打造為「紅色共黨廟」，每天播紅歌、升五星旗，地方人士敢怒不敢言，導演陳文彬說，要不是《紐約時報》大篇幅報導紅色勢力滲透台灣，寺裡的比丘尼還在遭受「共黨鐵拳」，而今傳出寺方還買回產權，地方則稱「媽祖顯靈」。

    當年建商魏明仁轟走年逾80歲的比丘尼，搗毀神像、神器，改掛毛澤東、習近平、周恩來肖像。陳文彬說，魏明仁引共黨勢力入台，這些比丘尼是近代台灣第一線經歷過被紅色勢力直接恫嚇、威脅、甚至被毆打的歷史見證人。

    當年並無「國安五法」與「反滲透法」，面對共產黨「在地協力者」的滲透，縣府對付魏明仁竟然只能用「違章建築處理辦法（八卦山脈不得蓋樓）」或「噪音管制法（紅歌播太大聲）」。但能讓縣府有「底氣」辦五星廟，卻是由《紐約時報》所引發，該報派記者來台報導共產黨對台灣的滲透，引起各方的關注，民氣可用，縣府終能用違反「違章建築法」把「五星廟」夷平。

    但若問地方人士，「是誰保住碧雲禪寺？」，當地人普遍會說「白沙屯媽祖顯靈」，2017年白沙屯媽祖遶境回鑾經過二水，住持釋懷宗率領比丘尼前往攔轎、拉白布條申冤，懇求媽祖主持公道。2019年比丘尼取回產權，迎請觀世音菩薩、藥師佛等近50尊神像回碧雲禪寺，搬運過程中，有信徒感應「菩薩有話要說」，隨即念出一首七言詩，其中一段「拱天聖母來相助」，令比丘尼們聽了驚訝不已，感恩媽祖相助，讓正義伸張。這段因緣不僅讓白沙屯媽祖的慈悲形象深植人心，也打破了宗教派別的隔閡。

    導演陳文彬（左二）日前到碧雲禪寺與師父及比丘尼合照。（導演陳文彬提供）

    導演陳文彬（左二）日前到碧雲禪寺與師父及比丘尼合照。（導演陳文彬提供）

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