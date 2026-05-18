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    鼠類偵防師限社區管委會申請！張斯綱建議：比照公安申報由住戶「代表人」申請

    2026/05/18 18:10 記者孫唯容／台北報導
    「鼠類偵防師」限定有管委會的社區才能申請。國民黨籍北市議員張斯綱今（18）日建議，可以比照公安申報由公寓「代表人」申請。環保局長徐世勳承諾，願意考慮這個方向來執行。（翻攝北市議會直播）

    「鼠類偵防師」限定有管委會的社區才能申請。國民黨籍北市議員張斯綱今（18）日建議，可以比照公安申報由公寓「代表人」申請。環保局長徐世勳承諾，願意考慮這個方向來執行。（翻攝北市議會直播）

    台北市因應鼠患，環保局日前推出「鼠類偵防師」，可以協助找出老鼠藏匿處、經常活動的熱點。不過，北市華興里里長陳峙穎卻表示，實際協助社區長輩申請後才發現，鼠類偵防師限定有管委會的社區才能申請。國民黨籍北市議員張斯綱今（18）日建議，可以比照公安申報由公寓「代表人」申請。環保局長徐世勳承諾，願意考慮這個方向執行。

    台北市議會今下午進行警政衛生部門質詢，議員張斯綱關心「鼠類偵防師」申請進度如何？徐世勳說明，自從5月13日開放申請後，已有20幾個社區來申請。

    張斯綱表示，目前「鼠類偵防師」都需要透過「社區管委會」來申請，但是台北市許多4、5層樓的公寓，根本就沒有社區管委會，也沒有進行相關登記，多數都是自發性推派代表來處理大樓相關事宜。

    張斯綱認為，現行規劃需要由「社區管委會」申請，對這些公寓的居民而言確實是強人所難，而且公寓出現髒亂、有老鼠的情況可能更多，建議放寬門檻可比照「公安申報」由代表人申請，不用一定指定由社區管委會主委代表。

    徐世勳說，提議非常好，因為他們主要是希望協助「整棟樓、整個社區」解決鼠患問題，假設公寓內共同住戶都同意由代表人申請，環保局一定願意協助。徐世勳也表示，環保局願意放寬，先決條件就是公寓內住戶大家都願意，可以簽署同意書，否則要進到其他地方都沒辦法。

    徐世勳說明，要求透過「社區管委會」申請的主因，是因為「鼠類偵防師」進入社區內，管委會可以協助，鼠類偵防師到了現場要去到哪些地方、區域，管委會可以主張，假設透過代表人申請，也願意朝這個方向做。

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