「潮嚮．山海基隆—青創市集」 週末海洋廣場登場

「潮嚮．山海基隆—青創市集」，將於23日（週六）至24日（週日）在海洋廣場熱鬧登場。（基隆市政府產業發展處提供）

由基隆市政府主辦「潮嚮．山海基隆—青創市集」，將於23日（週六）至24日（週日）在海洋廣場熱鬧登場。今年活動以「城市巡迴」為策展主軸，突破單一場域模式，串聯基隆重要港灣地景與年度城市盛會，透過跨區域、跨主題的整合規劃，展現基隆獨有的山海魅力與青年創意能量。更多活動資訊，請至潮嚮．山海基隆Facebook粉絲專頁查詢。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，「潮嚮．山海基隆—青創市集」強化與城市年度活動及特色場域的串聯合作，期待透過市集走進不同城市空間，讓更多人看見基隆多元鮮明的城市文化與生活風貌。

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蔡馥嚀指出，第2場「揚帆港都」將於6月6日至7日，在八斗子漁港碧砂泊區登場，結合「台琉盃」國際帆船賽，展現港都航海文化與海洋風情；第3場「港町慢活」則於7月18日至19日移師正濱地區，配合「紅磚屋」正式啟用，以港町街景與職人風格營造慢活生活氛圍；壓軸場將於9月19日至20日於國門廣場舉行，結合「地方創生年會」，匯聚青年創業與地方品牌能量，為年度系列活動劃下精彩句點。

首場市集共集結23家特色青創品牌，規劃「搖滾食尚」與「青春職人」兩大主題展區，從風格調飲、港灣海味到生活選物與手作工藝，展現港都青年品牌兼具創意與質感的多元魅力。除特色品牌展售外，今年活動也特別推出「敘事走讀」文化體驗，由在地文化導師帶領民眾深入港區巷弄，認識基隆港灣歷史、人文故事與地方職人的生活風景，感受這座山海城市獨有的人情溫度。

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