為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「潮嚮．山海基隆—青創市集」 週末海洋廣場登場

    2026/05/18 17:40 記者俞肇福／基隆報導
    「潮嚮．山海基隆—青創市集」，將於23日（週六）至24日（週日）在海洋廣場熱鬧登場。（基隆市政府產業發展處提供）

    「潮嚮．山海基隆—青創市集」，將於23日（週六）至24日（週日）在海洋廣場熱鬧登場。（基隆市政府產業發展處提供）

    由基隆市政府主辦「潮嚮．山海基隆—青創市集」，將於23日（週六）至24日（週日）在海洋廣場熱鬧登場。今年活動以「城市巡迴」為策展主軸，突破單一場域模式，串聯基隆重要港灣地景與年度城市盛會，透過跨區域、跨主題的整合規劃，展現基隆獨有的山海魅力與青年創意能量。更多活動資訊，請至潮嚮．山海基隆Facebook粉絲專頁查詢。

    基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，「潮嚮．山海基隆—青創市集」強化與城市年度活動及特色場域的串聯合作，期待透過市集走進不同城市空間，讓更多人看見基隆多元鮮明的城市文化與生活風貌。

    蔡馥嚀指出，第2場「揚帆港都」將於6月6日至7日，在八斗子漁港碧砂泊區登場，結合「台琉盃」國際帆船賽，展現港都航海文化與海洋風情；第3場「港町慢活」則於7月18日至19日移師正濱地區，配合「紅磚屋」正式啟用，以港町街景與職人風格營造慢活生活氛圍；壓軸場將於9月19日至20日於國門廣場舉行，結合「地方創生年會」，匯聚青年創業與地方品牌能量，為年度系列活動劃下精彩句點。

    首場市集共集結23家特色青創品牌，規劃「搖滾食尚」與「青春職人」兩大主題展區，從風格調飲、港灣海味到生活選物與手作工藝，展現港都青年品牌兼具創意與質感的多元魅力。除特色品牌展售外，今年活動也特別推出「敘事走讀」文化體驗，由在地文化導師帶領民眾深入港區巷弄，認識基隆港灣歷史、人文故事與地方職人的生活風景，感受這座山海城市獨有的人情溫度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播