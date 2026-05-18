3泰雅獵人傳授野外求生 桃園復興消防強化山域搜救力

桃園市消防局第四大隊復興消防分隊今日在復興區待矢負山辦理山域搜救訓練。（復興消防分隊提供）

桃園市消防局第四大隊復興消防分隊強化消防人員山域事故搜救能力，提升原鄉山區救援效能，今（18）日在復興區待矢負山辦理山域搜救訓練，邀請3位經驗豐富的泰雅族獵人林國華、田文明及張明哲擔任教官，傳授原住民族山林文化與狩獵經驗，協助消防人員深入了解山域地形特性及山林判讀技巧，全面強化山域事故應變能力。

復興消防分隊長陳遠鑫表示，復興區山林廣闊、地勢複雜，隨著山林開放政策推動，近年登山與戶外活動日益盛行，山域事故案件隨之增加。桃園市消防局近年來不斷精進山域救援技術，添購各式新型救援裝備，逐步建構完整山域救援體系。然而，山域搜救除了仰賴專業裝備與戰術，更需熟悉山林環境與路徑特性，本次訓練邀請泰雅族獵人擔任教官，藉由原鄉獵人長年累積的實務經驗，提升消防人員對山域環境的判斷與適應能力。

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3位受邀教官皆為在地資深獵人，長年穿梭山林，熟悉待矢負山及周邊山區地形、生態與氣候變化，本次訓練除介紹泰雅族傳統山林文化外，也實際帶領消防人員學習辨識獵徑、水源方向、地形判讀、山區氣候變化及野外求生觀念，並傳授如何透過自然環境判斷行進方向與安全路線，學習原住民族與自然共存的山林智慧，消防人員透過實地踏查與環境觀察，學習辨識遠離危險區域並同時蒐集待救者生物跡證，強化搜救團隊在山區執行任務的效率與應變能力。

陳遠鑫表示，泰雅族獵人長期與山林共存，是原住民族山林文化的重要傳承者。此次訓練不僅是搜救技能交流，更是原住民族傳統智慧與現代消防救援專業的結合，希望透過深化與地方部落合作，提升原鄉山域事故救援量能，共同守護山林安全，未來將持續辦理多元山域搜救訓練，打造更完善的原鄉山域安全網絡。

桃園市消防局第四大隊復興消防分隊今日在復興區待矢負山辦理山域搜救訓練。（復興消防分隊提供）

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