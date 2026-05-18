這週暖熱如夏！ 午後變天雨具別收 「降雨熱區」一圖看懂

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週暖如夏、高溫炎熱！中央氣象署預報，明天（19日）到下週一各地白天29至33度，各地大多為多雲到晴，但午後部分地區、山區會有雷陣雨，外出仍要記得攜帶雨具！

氣象署預報員林定宜說明，明天、週三天氣穩定，降雨機率較低，各地多為多雲到晴，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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林定宜指出，週四、週五受到華南附近鋒面稍微靠近台灣一點的影響，下雨區域增加，桃園以北、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，中午過後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，這個鋒面目前來看不會繼續接近台灣，太平洋高壓勢力也較強，因此週六至下週一雨區又稍微減少一點，各地多為多雲到晴，午後東北部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、東部地區及中部山區也有零星短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜說，這週沒有下雨的時候各地都是高溫炎熱，白天可達29至33度，各地早晚21至25度。

林定宜提醒，週四、週五金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊。

定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

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