種下希望、守護新生！法務部長鄭銘謙赴苗栗攜手民間植樹深耕司法保護

法務部長鄭銘謙（右5）今前往苗栗西湖鄉渼森林農場，出席由苗栗地檢署與更生保護會苗栗分會主辦的「愛心紮根 希望永續」關懷活動。（苗栗地檢署提供）

法務部長鄭銘謙今（18）日前往苗栗西湖鄉渼森林農場，出席由苗栗地檢署與更生保護會苗栗分會主辦的「愛心紮根 希望永續」關懷活動。

鄭銘謙表示，更生復歸就像柚子樹從授粉到結果，每一步悉心呵護都是豐收關鍵。他強調，更生人復歸面臨多重挑戰，單一制度已不足以因應，必須結合司法、社區與民間力量，共同編織具韌性的社會安全網。更保董事長張斗輝也指出，更生保護關鍵在於「接得住、接得穩」，特別肯定現場受表揚的晨曦會迦勒老師，其從受助者翻轉為助人者的生命歷程，正是司法保護最珍貴的使命。

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苗栗地檢署檢察長林映姿指出，更生復歸的核心在於技能培力，本次活動場地「渼森林農場」以實際行動聘雇8位更生人穩定就業，讓其在農務中重拾自我認同。活動現場並透過「感恩時光」家屬敘說與更生模範表揚，傳達社會的接納，強化其前行步伐。

活動後半段則參訪與更保合作的「苗所技訓小吃班」，在苗栗看守所所長江慶隆陪同下，現場展示了受刑人親手製作的水晶餃、麻糬等自營成果。該技訓班目前更延伸至基督教晨曦會福音戒毒班授課，具體呈現以人為本、全方位守護的關懷藍圖。苗栗地檢署強調，未來將持續深化支持網絡，陪伴更生人走過復歸歷程、邁向自立重建。

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