為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    種下希望、守護新生！法務部長鄭銘謙赴苗栗攜手民間植樹深耕司法保護

    2026/05/18 16:48 記者蔡政珉／苗栗報導
    法務部長鄭銘謙（右5）今前往苗栗西湖鄉渼森林農場，出席由苗栗地檢署與更生保護會苗栗分會主辦的「愛心紮根 希望永續」關懷活動。（苗栗地檢署提供）

    法務部長鄭銘謙（右5）今前往苗栗西湖鄉渼森林農場，出席由苗栗地檢署與更生保護會苗栗分會主辦的「愛心紮根 希望永續」關懷活動。（苗栗地檢署提供）

    法務部長鄭銘謙今（18）日前往苗栗西湖鄉渼森林農場，出席由苗栗地檢署與更生保護會苗栗分會主辦的「愛心紮根 希望永續」關懷活動。

    鄭銘謙表示，更生復歸就像柚子樹從授粉到結果，每一步悉心呵護都是豐收關鍵。他強調，更生人復歸面臨多重挑戰，單一制度已不足以因應，必須結合司法、社區與民間力量，共同編織具韌性的社會安全網。更保董事長張斗輝也指出，更生保護關鍵在於「接得住、接得穩」，特別肯定現場受表揚的晨曦會迦勒老師，其從受助者翻轉為助人者的生命歷程，正是司法保護最珍貴的使命。

    苗栗地檢署檢察長林映姿指出，更生復歸的核心在於技能培力，本次活動場地「渼森林農場」以實際行動聘雇8位更生人穩定就業，讓其在農務中重拾自我認同。活動現場並透過「感恩時光」家屬敘說與更生模範表揚，傳達社會的接納，強化其前行步伐。

    活動後半段則參訪與更保合作的「苗所技訓小吃班」，在苗栗看守所所長江慶隆陪同下，現場展示了受刑人親手製作的水晶餃、麻糬等自營成果。該技訓班目前更延伸至基督教晨曦會福音戒毒班授課，具體呈現以人為本、全方位守護的關懷藍圖。苗栗地檢署強調，未來將持續深化支持網絡，陪伴更生人走過復歸歷程、邁向自立重建。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播