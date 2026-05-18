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    首頁 > 生活

    防堵偷拍 南投議員籲建立業者自檢機制

    2026/05/18 16:31 記者張協昇／南投報導
    南投縣衛生局人員稽查輔導診所防偷拍。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員稽查輔導診所防偷拍。（南投縣衛生局提供）

    近期國內多家醫美診所及坐月子中心疑涉偷拍，南投縣衛生局長陳南松今（18日）在議會表示，經稽查縣內6家大型醫院及14家醫美等相關診所，並未發現有類似偷拍情形；惟議員林友友則要求衛生局應會同警方以反針孔偵測設備稽查，不要只靠目視，並建立包括旅宿業、補習班、大賣場、運動場館等行業的自檢機制防偷拍。

    林友友質詢指出，南投縣醫美相關診所雖然不多，但其他縣市的疑似偷拍事件已造成婦女人心不安，且包括旅館及大賣場、補習班、運動場館等行業廁所都有可能偷拍，衛生局稽查時應會同警方以反針孔偵測設備偵測，才能揪出偷拍等不法情事。由於縣府相關單位人力有限，不可能經常稽查，也建議縣府應建立業者自檢機制，鼓勵業者平時即自主偵測檢查有無遭偷裝針孔攝影機，縣府相關單位則利用例行性稽查時加強宣導。

    衛生局長陳南松表示，根據過去的醫療隱私規範，醫療院所非公共區域裝攝影機都是違法的，可能違反醫療法、個資法及妨害祕密罪等，近期經稽查縣內6家大型醫院及14家醫美等相關診所，並未發現有類似偷拍情形，衛生局未來會持續加強稽查，包括請醫療院所加強資安工作，防範遭駭客侵入偷拍。

    南投縣衛生局執行縣內醫院督考核，檢視監視器螢幕。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局執行縣內醫院督考核，檢視監視器螢幕。（南投縣衛生局提供）

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