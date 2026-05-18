台中車站「黑衣男」月台抽菸、亂丟菸蒂 誇張行徑引眾怒

民眾日前在台中火車站月台候車，意外目睹一名癮君子光天化日之下當眾吸菸，甚至把菸蒂彈到鐵軌上面。（照片由網友「icelayneeeee」授權提供，本報合成）

台灣自2009年（民國98年）開始，所有大眾交通工具及其車站、旅客等候室，都被《菸害防制法》列為全面禁菸區。然而有民眾發文爆料，日前在台中火車月台候車期間，目睹一名癮君子光天化日之下當眾吸菸，甚至把菸蒂彈到鐵軌上面，誇張畫面迅速引發全網議論與炎上，並呼籲警方等相關單位務必開罰。

一名網友昨（17）日晚間在社群平台Threads發布一段影片，只見一名身穿黑衣、站在台鐵月台邊的男性，右手拿著一根點燃的香菸開抽，不僅吞雲吐霧的動作十分明顯，甚至還拍到男子把菸灰彈向鐵軌。原PO透露，拍攝地點是在台中車站的高鐵南下月台，起初他還納悶月台怎麼有煙味，結果就看到該男子違法抽菸。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，自己當下擔心上前出聲制止男子，反而會惹怒對方，進而被對方毆打攻擊，所以只有拍下男子違法抽菸的全程，並將案發地點、時間、影片等詳細資訊，透過台鐵的「簡訊通報」進行檢舉。畫面曝光後，湧入超過30萬人次瀏覽，眾人除了譴責該男子行為，也讚賞原PO機警蒐證的同時不忘注意自身安全。

其他網友們對此議論，「底層中的底層」、「還以為來到歐洲欸」、「瘋了嗎？在月台抽菸是什麼鬼」、「昨天在彰化我也遇到，直接請站務員處理」、「分享一下：中國的高鐵站、火車站月台都沒有禁菸，很恐怖」、「千萬不能把他踢下鐵軌，雖然能解決問題，但會害很多人班次延誤」、「跟服務人員反應就好，千萬別正義感爆棚的去勸說，現在很多神經病，就像這陣子在捷運吃口香糖那個！」。

還有不少厭惡被迫吸二手菸的人痛斥，「抽菸99％都是缺德沒品，這種更是垃圾中的垃圾，居然還丟菸蒂在鐵軌根本是公共危險啊！ 」、「這種人住在大樓也很過分，因為他一定會在陽台上抽，然後隔壁鄰居上下都會聞到菸味的那種沒公德心~~~自私自利」、「每個抽菸的被制止，都好像祖墳被刨掉一樣整個跳起來，從來沒有看過哪個被制止後，會乖乖熄掉、把菸霧吸乾淨、把地上菸蒂吃乾淨的」。

根據衛福部、台中市政府衛生局官網資料，台灣《菸害防制法》於2009年1月11日擴大禁菸場所，餐廳、旅館、商場、各級學校、醫療機構、政府機關、室內3人以上工作場所、大眾運輸工具（包含車站、捷運、計程車、遊覽車）等地點，除吸菸室外，任何人、任何時段均不得吸菸，違者最高可處1萬元罰鍰。

相關新聞請見：

台中男子留1口菸上車吐 公車駕駛制止被嗆獲記1小功

車廂禁菸「別當畜牲！」台鐵車長超猛廣播 網讚：大快人心

太囂張！台中火車站月台抽菸被制止 狂嗆站務員脫衣要幹架

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法