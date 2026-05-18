台南好禮、Logo同步徵選 第一名獎金8萬元

台南好禮徵選開跑，同步徵求品牌識別，打造城市新形象。（記者王姝琇攝）

台南市年度指標伴手禮徵選活動「台南好禮」，今天舉辦徵選起跑宣傳，同步啟動「台南好禮品牌識別 （Logo）徵件活動」，廣邀設計好手參加，打造台南城市魅力新品牌形象，第一名獎金8萬元，總獎金達16萬元。

市長黃偉哲表示，台南好禮徵選已做出成績及口碑，只要入選台南好禮的商品就會吸引許多人主動購買。今年徵選自即日起開跑，將於7月中公布徵選結果，將選出讓眾人耳目一新的好禮，剛好趕上中秋節送禮需求，希望大家屆時踴躍選購；另也同時啟動「台南好禮品牌識別（Logo）徵件活動」，日後台南選出的最棒好禮將貼上識別，對於行銷好物更具識別化。

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今年「台南好禮」以品牌概念「台南。首選」為核心，持續發掘兼具在地特色、文化故事與市場潛力的優質商品外，將從過去單年度主題式推廣，進一步朝向長期城市品牌經營方向邁進，同步推出「台南好禮品牌識別（Logo）徵件活動」，第一名獎金8萬元，總獎金16萬元，期望透過公開徵件方式，展現台南文化底蘊、城市特色與品牌精神的重要視覺象徵。

經發局長張婷媛表示，好禮徵選分為「首選．膳」（可食用商品）及「首選．禮」（非食品類商品）兩大類，活動採三階段審查，預計遴選出60件商品進入第三階段實物審查，最終將選出20件台南好禮。徵件即日起開放報名至6月15日。

台南好禮徵選開跑，同步徵求品牌識別，打造城市新形象。（記者王姝琇攝）

許多商家對台南好禮徵選躍躍欲試。（記者王姝琇攝）

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