竹市關埔慈雲空橋合龍 高虹安：進入最後施工階段

新竹市關埔地區「慈雲路空中行人步道橋工程」今進行橋體接合作業，並舉行合龍典禮。（記者蔡彰盛攝）

新竹市關埔地區居民期盼的「慈雲路空中行人步道橋工程」在日前順利完成主體橋梁吊掛作業後，今進行關鍵橋體接合作業，並舉行合龍典禮，市長高虹安表示，這象徵空橋工程進入最後施工階段，距離正式啟用再向前邁進一大步。

高虹安表示，慈雲空橋是地方居民長期期待的重要建設，其中以編號2至5號的慈雲空橋最具指標意義，也是關埔空橋系統首座推動的重要節點。透過空橋跨越繁忙交通動脈，串聯周邊學區、住宅區與商圈，不僅有效改善人車動線，更重新縫合過去因車流而被切割的生活空間，打造全天候、安全且舒適的步行環境，進一步提升關埔地區整體生活品質與城市便利性。

請繼續往下閱讀...

她特別感謝新竹科學園區管理局以專案方式補助高達1.2億元經費，以及市府團隊與施工團隊共同協力推動，讓工程順利開工並完成合龍。她指出，此次工程施工難度相當高，空橋主體先於南寮完成預組裝，再利用深夜時段進行吊裝與對接作業，盡可能降低對慈雲路及關埔地區居民、上下班通勤車流的影響，過程中也仰賴施工團隊、建築師及交通維持團隊密切配合，才能順利完成重大吊裝工程。

她說，隨著新竹科學園區持續發展，就業人口已成長至19萬人，慈雲路車流量日益增加，市府也已責成交通處於空橋啟用後，進一步檢討慈雲路周邊交通號誌秒數與整體車流配置，透過人車分流機制，提升關埔地區通勤效率與交通順暢度。跨慈雲路空橋不僅是一項交通建設，更是關埔生活圈升級的重要指標，也期盼盡早完工，推動新竹市朝向宜居、人本與智慧交通城市邁進。

工務處長陳明錚表示，繼4月順利完成慈雲空橋鋼構橋梁結構體對接後，施工團隊於一個月內持續推進精密橋體定位與焊接作業，確保結構安全與施工品質。隨著今日最後一根鋼梁穩固安裝完成，工程已正式邁入完工倒數階段，後續將接續進行橋體裝修、機電設備建置及周邊景觀工程等收尾作業，預計完工後將串聯關埔地區立體人行路網，全面提升行人通行安全與整體生活便利性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法