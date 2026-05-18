初夏消暑！屏東「冰淇淋果」上市 產量增變便宜

屏縣九如鄉冰淇淋果上市。（記者羅欣貞攝）

白柿口感綿密，有「冰淇淋果」美名。（記者羅欣貞攝）

九如鄉農會超市「冰淇淋果」白柿上市。（記者羅欣貞攝）

冰過像冰淇淋一樣好吃的新興果樹「白柿」，有「冰淇淋果」美名，屏東縣九如鄉農會前年試種成功後，輔導農民擴大種植，產量一年比一年多，在消費者敲碗下，今年產季正式展開，今（18）日起在九如農會超市上市，價格比去年還便宜，每台斤129元；天氣逐漸進入夏季，吃冰淇淋果消暑正是時候。

試種白柿成功的九如鄉農友龔泰安表示，從10餘年前學習摸索種植，當初從實生苗開始收集種植，因果品質不佳，變異性大且部分會帶有怪味，進而尋找嫁接苗，嘗試引進各種不同來源，透過嫁接能確定品質，近年利用不同種白柿混合種植，自然開花雜交使果品生產漸漸穩定，近2年更透過選種，提高平均果重，今年一顆從之前約200公克重，增至250至300公克重，5月到7月採收。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，農會近年積極多元尋找新興果樹，讓整個熱帶水果更多元、種類分流，穩定農民的收益，除了輔導有興趣的農民種植，也協助農民將產品在超市上架行銷。前年首度推出白柿之後，受到消費者熱烈歡迎，去年和今年還沒有到5月，就有消費者打電詢問，關心上市時間，還有訂單從去年欠到今年。

白柿原產於墨西哥等地，因為外型像柿子，果肉切開是白色或淡黃色，台灣把它叫做白柿，但跟柿子一點親戚關係也沒有，屬芸香科，反而是柑橘類的遠親。

九如鄉農會表示，前年產量較少，超市上架每台斤180元，去年量增降至每台斤150元，今年產量持續增加，售價調整為每台斤129元，平均每顆從前年的60元降至今年的40元，主要因為除了原有的3分地，已有越來越多農民接受輔導投入種植。

冰淇淋果屬於後熟水果， 採收時是淡綠色的硬熟果，可放室溫下等待3至5日，果實熟後轉成淡黃色的軟熟果，輕壓果變軟， 即可用湯匙去皮食用或冰存。冷藏5℃下可保存約1週，冷凍-20℃下可保存8至12個月。最好吃的食用方式是將冰淇淋果冷凍後半解凍，就成為天然水果冰淇淋。

屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文推動新興果樹種植穩定農民收益，白柿為其中之一。（記者羅欣貞攝）

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